MONATIK показав архівне відео, на якому шокував надскладними трюками

Артист був дуже стрибучим.
Український мультиартист та креатор Дмитро Монатік славиться не лише своїм особливим видом музики, а й вмінням майстерно танцювати.
Днями артист пригадав юність та запостив у Instagram архівне відео, яке назвав "Акробатика від Монатіка". У ролику молодий Дмитро демонструє захоплюючий брейкданс, стрибки на батуті та вдома.
Окрім того, виконавець приголомшив вмінням крутитися на руках. Шанувальники зірки зізналися, що вкотре були шоковані талантом Дмитра: "У мене спина заболіла лише дивлячись на тебе. Ти – вогонь!", "Ай красень!".
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