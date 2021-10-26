MONATIK показав архівне відео, на якому шокував надскладними трюками

Артист був дуже стрибучим.

Український мультиартист та креатор Дмитро Монатік славиться не лише своїм особливим видом музики, а й вмінням майстерно танцювати.

Днями артист пригадав юність та запостив у Instagram архівне відео, яке назвав "Акробатика від Монатіка". У ролику молодий Дмитро демонструє захоплюючий брейкданс, стрибки на батуті та вдома.

Окрім того, виконавець приголомшив вмінням крутитися на руках. Шанувальники зірки зізналися, що вкотре були шоковані талантом Дмитра: "У мене спина заболіла лише дивлячись на тебе. Ти – вогонь!", "Ай красень!".

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