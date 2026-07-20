MONATIK показав гримерку і здивував ритуалами перед концертом: молитви, Kinder і нецензурна лексика

MONATIK / © instagram.com/monatik_official

Реклама

Український співак MONATIK поділився подробицями підготовки до виступів і вперше показав, що відбувається у його гримерці за лаштунками фестивалю Atlas.

Артист запросив зазирнути до свого концертного простору. Серед звичних речей увагу одразу привернули шоколадні яйця Kinder, які вже давно стали частиною райдера виконавця. Сам співак пояснив, що не належить до артистів, які категорично відмовляються від їжі перед виходом на сцену. Втім, великих порцій він уникає. Якщо ж відчуває сильний голод, дозволяє собі лише легкий перекус. Каже, цього достатньо, аби відновити сили перед концертом.

«Я не їм, але буває, що якщо вже зовсім голодний, я можу якусь там канапку собі організувати. Невеличку таку, просто для енергії. Або шматок шоколаду», — поділився MONATIK у влозі Слави Дьоміна.

Реклама

MONATIK та Слава Дьомін

MONATIK та Слава Дьомін

За словами музиканта, шоколад допомагає швидко поповнити запас енергії, а після нього достатньо випити води, щоб під час співу не виникало жодного дискомфорту. Водночас найважливішою частиною підготовки артист називає зовсім не їжу. Перед кожним виступом без винятку вся команда збирається разом. Цей ритуал залишається незмінним уже багато років. Лише після цього всі виходять на сцену.

«Ми збираємося всі, молимося. Кожен — кому там молиться. Просимо те, що нам потрібно. Ця традиція не змінюється з самого початку, як ми почали гастролювати. Раніше були матюки. Подорослішали. Треба було три рази сказати: „У*бем“, — з усмішкою зізнався співак.

MONATIK та Слава Дьомін

Нагадаємо, нещодавно дружина MONATIK показала одразу трьох підрослих синів.

Новини партнерів