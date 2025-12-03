MONATIK показав на тілі особливі татуювання, які присвятив сім'ї

MONATIK

Український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, показав особливі татуювання на його тілі, що присвячені сім'ї.

В артиста є чимало тату, про що йдеться на проєкті "Наодинці з Гламуром". Та деяких з них мають для виконавця особливі значення. Зокрема, ці татуювання присвячені сім'ї. На одній руці у співака красуються п'ять чоловічків. Це означає, що у родині вже п'ятеро Монатіків.

Татуювання Дмитра Монатіка / © скриншот з відео

На іншій руці у співака красується графічний логотип сім'ї. Там зашифровані імена синів та дружини виконавця: "А це означає – Монатік Ірина, Данило, Платон і Леон, а разом це все об'єднується в мрію. Такий у нас логотип сімейний".

Татуювання Дмитра Монатіка / © скриншот з відео

До речі, хоч на тілі MONATIK чимало татуювань, але він закликає набивати їх свідомо. Артист говорить, що тату – це на все життя. Тож, він закликає ретельно обирати зображення, яке назавжди залишиться на тілі.

"Хтось ставиться до цього як до творчості, власного стилю, можливості виразитися і вирізнитися. Хтось до цього ставиться як до забороненого. Я просто прошу не робіть татуювання, поки ви не зрозумієте, що це те, що ви хочете бачити на собі все своє життя", - зазначив артист Анні Севастьяновій.

▶️ Повне відео можна подивитися за цим посиланням: МОНАТІК зворушливо розповів про пустощі СИНІВ та показав НОВІ ТАТУ | ЕКСКЛЮЗИВ

