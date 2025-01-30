Монатік показав своїх підрослих синів-красенів і їхні кумедні образи в школу

Популярний український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, показав свої батьківські будні.

Так, у фотоблогу зірка опублікував низку кадрів з двома синами перед школою. На зображенні 9-річний Данило та 7-річний Платон обрали доволі незвичні образи для школи. На уроки школярі попрямували у кумедних головних уборах у формі ведмедиків. Як виявилося, у навчальному закладі хлопців було оголошено піжамний день. Тож діти Монатіка відповідно одяглися та навіть взяли подушку.

Дмитро Монатік з синами / Фото: instagram.com/monatik_official

Своєю чергою, співак також не встояв перед кумедним луком. І встиг сфотографувався в одній зі своїх улюблених шапок, яка була такою ж, як і у дітей.

Дмитро Монатік / Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Монатік став багатодітним батьком. У родині народився третій син, ім'я та обличчя якого артист з дружиною Іриною поки що не розсекречують. Проте під час зимової відпустки зірковий батько замилував кадром, як на тлі гір заколихує новонародженого у візочку.

До речі, днями Ірина Монатік показувала фото з періоду третьої вагітності, яку приховувала до останніх термінів. Обраниця співака з округлим животиком попозувала в обтислій сукні.

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