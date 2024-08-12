MONATIK показав, як після ракетного обстрілу в "Охматдиті" лікують дітей

Співак показав, як минає лікування в медзакладі, куди поцілила російська ракета.

Український мультиартист MONATIK, він же Дмитро Монатік, відвідав діток, які перебувають на лікуванні в дитячій лікарні "Охматдит".

Медзаклад 9 липня постраждав від ворожих дій російських окупантів. Росія ракетами обстріляла дитячу лікарню. Нині дітлахам, які перебувають там на лікуванні, просто необхідна підтримка. Тож, MONATIK навідався до "Охматдиту". Артист своїм виступом подарував діткам та лікарям незабутні емоції. Разом з молодим поколінням виконавець заспівав відомі хіти MONATIK, а також гімн України. Фотосесія зі співаком тривала майже годину після самого виступу.

MONATIK приїхав до "Охматдиту" та підтримав маленьких пацієнтів дитячої лікарні

До слова, MONATIK є частим гостем лікарні "Охматдит", а також постійно виділяє кошти на допомогу дітям та сім'ям, які там лікуються. Як тільки з'явилася новина про те, що російська ракета влучила у дитячу лікарню, артист одразу виділив 100 тисяч гривень зі свого благодійного туру США та Канадою.

Минулого тижня також із виступом до дітей приїхала Надя Дорофеєва. Такі концерти, які влаштовують артисти, є справжньою арт-терапією для маленьких пацієнтів та лікарів.

Нагадаємо, російські окупанти вранці, 9 липня, завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит". Українські зірки відреагували на жахливий злочин країни-агресорки та засудили ворожі дії росіян.

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