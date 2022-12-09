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MONATIK показав, як його і Кошового "заскочили" у Парижі і де вони перебувають насправді

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1295
Час на прочитання
2 хв
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MONATIK показав, як його і Кошового "заскочили" у Парижі і де вони перебувають насправді

Монатіка та Кошового сплутали з американськими реперами

Хтось з юзерів сплутав українських артистів з американськими реперами.

Український мультиартист Дмитро Монатік насмішив шанувальників історією, як його та актора Студії "Квартал 95" Євгена Кошового "заскочили" в Парижі.

У сторіз своєї сторінки в Instagram MONATIK розмістив скрін із Twitter, у якому юзери йому закидали, що "поки Україна без світла, Монатік із Кошовим у Парижі тусять". Насправді на фото, яке шириться Мережею нібито з українськими зірками, зображені американські репери dj Khaled та Fat Joe.

@monatik.official 〽️ #ДивнаНіч #монатік #монатик #monatik #кошовий #ukraine #kharkiv #харків ♬ Дивна ніч - MONATIK

З цієї ситуації Монатік посміявся та розповів, де вони з Кошовим насправді перебувають.

Монатіка та Кошового сплутали з dj Khaled та Fat Joe / © instagram.com/monatik_official
Монатіка та Кошового сплутали з dj Khaled та Fat Joe / Фото: instagram.com/monatik_official
Дехто вирішив, що на фото Дмитро Монатік та Євген Кошовий / © instagram.com/monatik_official
Дехто вирішив, що на фото Дмитро Монатік та Євген Кошовий / Фото: instagram.com/monatik_official

Так, знаменитості разом з іншими учасниками культурного десанту наразі в Харкові, де зустрілися та виступили перед дітьми з деокупованих територій, які проживають у гуртожитках. Разом з Монатіком та Кошовим у концерті взяли участь Pianoбой Дмитро Шуров та співачка ROXOLANA.

Дмитро Монатік та Євген Кошовий / © instagram.com/monatik_official
Дмитро Монатік та Євген Кошовий / Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, днями співачка Надя Дорофєєва показала, як разом із Дмитром Монатіком виступала перед дітьми у бомбосховищі. Через масований ракетний удар Росії по Україні 5 грудня виконавцям під час телевізійних знімань довелося пройти до укриття.

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Дата публікації
Перегляди
1295
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