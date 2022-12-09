MONATIK показав, як його і Кошового "заскочили" у Парижі і де вони перебувають насправді

Український мультиартист Дмитро Монатік насмішив шанувальників історією, як його та актора Студії "Квартал 95" Євгена Кошового "заскочили" в Парижі.

У сторіз своєї сторінки в Instagram MONATIK розмістив скрін із Twitter, у якому юзери йому закидали, що "поки Україна без світла, Монатік із Кошовим у Парижі тусять". Насправді на фото, яке шириться Мережею нібито з українськими зірками, зображені американські репери dj Khaled та Fat Joe.

З цієї ситуації Монатік посміявся та розповів, де вони з Кошовим насправді перебувають.

Монатіка та Кошового сплутали з dj Khaled та Fat Joe / Фото: instagram.com/monatik_official

Дехто вирішив, що на фото Дмитро Монатік та Євген Кошовий / Фото: instagram.com/monatik_official

Так, знаменитості разом з іншими учасниками культурного десанту наразі в Харкові, де зустрілися та виступили перед дітьми з деокупованих територій, які проживають у гуртожитках. Разом з Монатіком та Кошовим у концерті взяли участь Pianoбой Дмитро Шуров та співачка ROXOLANA.

Дмитро Монатік та Євген Кошовий / Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, днями співачка Надя Дорофєєва показала, як разом із Дмитром Монатіком виступала перед дітьми у бомбосховищі. Через масований ракетний удар Росії по Україні 5 грудня виконавцям під час телевізійних знімань довелося пройти до укриття.

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