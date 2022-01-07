MONATIK показав, як зустрів на пляжі у Маямі Влада Яму з сім'єю

MONATIK показав, як зустрів на пляжі у Маямі Влада Яму з сім'єю

Хореограф також відпочиває у США.

Український мультиартист MONATIK разом з дружиною Іриною та синами перебуває у США.

Там знаменитість поєднує відпочинок та тур різними штатами. Так, після новорічного концерту в Маямі родина ще тиждень насолоджувалася морем та палким сонцем.

І от днями зірка зустрів на пляжі свого колегу, суддю "Танців з зірками" Влада Яму. Хореограф з дружиною та сином також зараз там відпочивають після мандрівки Мексикою. В Instagram-stories співак опублікував відео, яке записав, щойно побачив відому сім’ю. MONATIK англійською кумедно коментував, нібито пригадуючи, хто це.

instagram.com/monatik_official

"О Боже, Дженніфер, поглянь на цього чоловіка! Якийсь телеведучий чи відомий танцівник, я не знаю. Скажи мені, хто це! Вау!Думаю, я знаю його!" – говорить у відео Дмитро.

Також артист опублікував фото, на якому постав з дружиною у компанії Ями та його коханої Ліліани.

instagram.com/monatik_official

"Оце так зустріч", — підписав кадр Монатік.

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