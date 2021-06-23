MONATIK потішить своїх фанів додатковим танцювальним шоу просто неба у Києві

MONATIK потішить своїх фанів додатковим танцювальним шоу просто неба у Києві

Артист виступить з другим концертом наприкінці липня.

Популярний український мультиартист MONATIK, який нещодавно представив документальний фільм про своє життя "Вічно танцююча людина", поділився зі своїми шанувальниками радісною новиною.

Музикант влаштує додаткове шоу Made With Love And Rhythm Show в танцювальному форматі, яке відбудеться вже 31 липня. У другий день свого концерту співак виконає нашумілі хіти, а також обіцяє здивувати прем'єрами.

instagram.com/monatik_official

"Друге шоу, яке відбудеться 31 липня, буде сильно танцювальним! Київ в "зеленій" зоні, карантинні обмеження послаблені і тепер ми можемо організувати комфортний і безпечний простір для більшої кількості танцюючих людей в улюблених фан-зонах. Це open air, приголомшливий вид на Київ і такий довгоочікуваний формат шоу!", - коментують організатори шоу MONATIK VIRUS Music.

Концертна шоу-програма MONATIK "Made With Love And Rhythm", відбудеться протягом 30-31 липня просто неба на оглядовому майданчику КВЦ "Парковий". Як обіцяють організатори, виступ співака буде дуже насиченим та яскравим.

Нагадаємо, нещодавно популярний співак та продюсер Дмитро Монатік, разом з дружиною, ділився у своєму фотоблогу світлинами із сонячної Греції. Там подружжя працювало над новою відеороботою виконавця.

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