MONATIK повернувся до танцювального минулого і влаштував захопливе шоу в театрі

Український мультиартист MONATIK оголосив про повернення до танцювального минулого.

Так, з початком повномасштабної війни виконавець взагалі припинив думати про танці, адже це було взагалі не на часі. Минулого року знаменитість почав замислюватися про повернення до свого улюбленого жанру – танцювальної музики. Бажання артиста лише підсилили вистава "Конотопська відьма" від режисера Івана Урицького та "Кабаре" Олени Коляденко. Остаточною краплею для MONATIK стало бажання його синів піти на танці.

Кадри зі знімань кліпу MONATIK

Так, артист запланував випустити четвертий студійній альбом "Вічно танцююча людина". Зокрема, 25 березня MONATIK вже запрем'єрив однойменний трек з платівки, а також кліп до нього, де взяли участь чимало молодих талановитих танцівників.

Кадри зі знімань кліпу MONATIK

"З дуже великим переживанням я оголошував кастинг танцівників у нову відеороботу. Я знав, що багато професіоналів виїхали за кордон і мало хто залишився. Але прийшло майже пів тисячі людей і це дало натхнення і розуміння, що ми рухаємося в правильному напрямку. У тому напрямку, в якому ми краще за все розуміємо", - поділився артист.

Режисеркою танцювального кліпу MONATIK стала Юлія Паскаль. Вона поділилася, що в них зі співаком одразу було однакове бачення майбутнього відео. Також режисерка пояснила, що саме вони з MONATIK хотіли донести кліпом "Вічно танцююча людина".

Кадри зі знімань кліпу MONATIK

"У цій роботі ми прагнули створити синергію різних видів мистецтва, які несуть дуже різні люди, характери й темперамент, думки й досвід. Вона сповнена символізмом та силою, прагненням створювати, попри все. Це наша культура, яка має існувати, має надихати, бо сповнена енергією життя. Танцем і стилем ми проявили характер і танцівники розкрилися в імпровізації. Дух "Вічно танцюючої людини" — про силу перетворення і народження нового", - зазначила Паскаль.

Кадри зі знімань кліпу MONATIK

Нагадаємо, нещодавно MONATIK представив кліп, який зняв просто у бомбосховищі театру. Це був своєрідний приквел до відео "Вічно танцюючої людини".

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