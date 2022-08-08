MONATIK пояснив, чому виступав у Росії після 2014 року: "Мотиватором були не гроші"

Український мультиартист MONATIK зізнався, чому їздив з концертами до Росії після того, як РФ окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі.

Так, співак, який зізнався, чи повернулися з ним до України дружина та сини, заявив, що до 2014 року пісні в Україні не могли бути хітами, якщо вони не стали популярними в РФ.

Музикант зазначив, що раніше здобути визнання в Україні можна було лише після того, як тебе полюбив російський слухач.

Про це зірка в інтерв'ю "Фактам ICTV".

"Коли я починав, переїхав до Києва 2008 року – це був інший шоубізнес та інші правила. І відчувалося, що до 2014 року, поки пісня не стане популярною в Росії, вона в Україні не так сильно грає. 2014-го після Революції Гідності все почало змінюватися, але все одно звучали їхні хіти. Але вже і наші пісні тут краще сприймалися, краще їх брало радіо", – пригадав Дмитро Монатік.

Знаменитість додав, що востаннє виступав у Росії 2015 року. Потім зірка збагнув, що чинить неправильно та почувається дискомфортно.

"Я ухвалив рішення не виступати в РФ на корпоративах, преміях. Потрібно розуміти, що там великий ринок, інші заробітки. У цьому є якась спокуса, бо усі завжди хочуть більше і більше. Так ми люди влаштовані – коли чогось досягаємо, то хочеться більше. Але ніколи моїм мотиватором не були гроші, мене мотивували творчість і люди. Я завжди любив дивитися, як люди танцюють під пісні, які в нас вийшли. Тому я себе класно розвивав тут", – поділився артист.

MONATIK додав, що зараз вважає рішення не виступати в РФ одним з найголовніших в житті.

Нагадаємо, Джамала похизувалася вокальними вміннями свого 4-річного сина. Артистка захопила відео, як хлопчик у вишиванці співає "Ой, у лузі червона калина".

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