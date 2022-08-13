MONATIK представив запальну кавер-версію на трек "Дивна ніч" легендарного Миколи Мозгового

Український мультиартист Дмитро Монатік потішив шанувальників прем'єрою нової українськомовної пісні.
Дмитро Монатік представив нову українськомовну композицію "Дивна ніч".
Артист зробив каверверсію на пісню легендарного українського композитора Миколи Мозгового. Трек вийшов динамічним і танцювальним. Спочатку Монатік записав пісню разом зі своїм бендом просто на вулиці одного з європейських міст.
А вперше виконавець заспівав "Дивну ніч" на своєму концерті у київському метро на станції "Майдан Незалежності": "Дивна ніч" LIVE in Kyiv subway 20.07.2022. Inspired by Legend of ukrainian music Mykola Mozgovyi ("Дивна ніч" – наживо у київському метро20.07.2022. Натхненний легендою української музики Миколою Мозговим – прим.ред )", -написав у Instagram MONATIK.
Шанувальники з захопленням сприйняли версію Дмитра: "Чарівна пісня. Не наслухатись", "Ааа! Ця дивна ніч! Цей дивний Монатік! Дякую! За вайб, енергію, силу, розум і любов до українського", "Дякую, що співаєте українською ще й пісня нашого неперевершеного генія".
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