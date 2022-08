MONATIK представив запальну кавер-версію на трек "Дивна ніч" легендарного Миколи Мозгового

Дмитро Монатік представив нову українськомовну композицію "Дивна ніч".

Артист зробив каверверсію на пісню легендарного українського композитора Миколи Мозгового. Трек вийшов динамічним і танцювальним. Спочатку Монатік записав пісню разом зі своїм бендом просто на вулиці одного з європейських міст.

А вперше виконавець заспівав "Дивну ніч" на своєму концерті у київському метро на станції "Майдан Незалежності": "Дивна ніч" LIVE in Kyiv subway 20.07.2022. Inspired by Legend of ukrainian music Mykola Mozgovyi ("Дивна ніч" – наживо у київському метро20.07.2022. Натхненний легендою української музики Миколою Мозговим – прим.ред )", -написав у Instagram MONATIK.

Шанувальники з захопленням сприйняли версію Дмитра: "Чарівна пісня. Не наслухатись", "Ааа! Ця дивна ніч! Цей дивний Монатік! Дякую! За вайб, енергію, силу, розум і любов до українського", "Дякую, що співаєте українською ще й пісня нашого неперевершеного генія".

