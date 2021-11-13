MONATIK пригадав, як торгувався за трек з Лободою: "Не хотів віддавати за 400 доларів"

MONATIK пригадав, як торгувався за трек з Лободою: "Не хотів віддавати за 400 доларів"

Артист написав для Світлани пісню "40 градусів".

Український мультиартист та креатор Дмитро Монатік написав для співачки Світлани Лободи трек "40 градусів".

Як зізнається виконавець у проєкті "Позаочі", що ця пісня – це велике досягнення в його творчій кар’єрі. Тим більше артист тішився, коли Світлана обрала її для свого репертуару. Втім, Дмитро, коли продавав трек, вирішив поторгуватися. Так, співак хотів продати трек за 500 доларів, а Світлана планувала купити за 400.

"Взагалі, спочатку моя ціна за трек була 500 доларів, а мені сказали, що за 400 доларів заберуть, а я сказав, що за 400 не віддам. А потім 2 години сидів і все сподівався, що таки передзвонять. І вже був готовий віддавати за 400, але передзвонили та сказали, що заберуть за 500", - пригадав Дмитро.

До слова, артист також був причетний до створення таких пісень Світлани, як "Твои глаза" та "Суперстар".

"Ми чітко знаємо, як працювати зі Світланою. Може бути один маленький звук, який, можливо, ніколи не почує слухач, але їй важливо, щоб він звучав саме так, як їй потрібно", - додав Дмитро.

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