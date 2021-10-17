MONATIK пригадав, як з нього кепкували колеги через звання "Заслужений артист України"

MONATIK пригадав, як з нього кепкували колеги через звання "Заслужений артист України"

Під час святкування Дня Незалежності України співака нагородили почесним званням.

Відомий український співак та композитор MONATIK влітку цього року удостоївся звання "Заслужений артист України".

Так, зірку нагородили 24 серпня під час святкування Дня Незалежності України. У програмі "Світське життя" Дмитро зізнався, що спершу колеги кепкували з нього.

"Звісно, що вперше, коли я побачився з командою після цього всього, всі: "О заслужений", "А давай з заслуженим сфоткаємось", "А ти колись співав з заслуженим?". І ввесь час оце така штука, досі не можу звикнути. І звертатися, Дмитре Сергійовичу, не варто. Давай все, як було, нічого не змінилося, Катю", – поділився мультиартист.

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