MONATIK пригадав, як завдяки своїй неідеальній усмішці допоміг бабусі перетнути кордон з Польщею

Артист привітав рідну людину з Днем бабусь та дідусів.

Український мультиартист та креатор Дмитро Монатік взяв участь у спецпроєкті ТСН.ua до Дня бабусь та дідусів.

Співак привітав бабусю Ларису Петрівну зі світлим святом та пригадав кумедні історії з дитинства, пов'язані з нею. За словами Монатіка, саме з Ларисою Петрівною він провів майже все своє дитинство.

Дмитро Монатік в дитинстві / ТСН.ua

Бабуся багато читала Дмитру, і, зізнався артист, саме вона подарувала йому віру в те, що хепі енд насправді буває.

"Вона була тією людиною, яка перечитала усі казки світу, яка подарувала віру в те, що хепі енд це насправді так і є. Тому що кожна казка, у ній є багато проблем, ти це прослідковуєш, але все закінчується гарно і, врешті решт, ти здобуваєш необхідний досвід життєвий. Вона мені читала за обідом, за вечерею, за сніданком. Замість телевізора була книга. Я сьогодні розумію, наскільки це важливо і як багато вона мені дала", - зізнався Дмитро.

Монатік поділився, що бабуся йому постійно повторювала, що він артист і дуже класно співає і танцює.

"Я їй не вірив, не прислуховувався. Вона казала: "В тебе класний голос, ти класно танцюєш, ти будеш артистом". А я казав: "Та ні, яким артистом". Але десь, видно, всередині вона оцю віру в момент того, що ти можеш стати артистом, вона бачила мою дитячу мрію. Нагадувала кожен раз", - зазначив виконавець.

Дмитро Монатік з бабусею / ТСН.ua

Окрім того пригадав Дмитро й кумедну історію з дитинства, пов'язану з бабусею.

Дмитро Монатік з бабусею / ТСН.ua

"Прийшов момент, коли бабуся возила до Польщі насіння і торгувала ним, я з нею був на базарі, за всім цим спостерігав. У мене були криві зуби тоді, така от, явно, не дуже вдала усмішка. Так трапилось. І на кордоні бабуся завжди казала, коли запитували: "Чому ти їдеш до Польщі?". Вона щоразу казала: "Ми їдемо до стоматолога". І мені потрібно було усміхнутися і нас пропускали через кордон", - пригадав Дмитро.

Сайт ТСН.ua вітає усіх бабусь і дідусів зі світлим святом і бажає здоров'я, щастя і багато усмішок близьких!

Читайте також:

День бабусь та дідусів: Лідія Таран розповіла, як її бабуся тікала від голодомору

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання