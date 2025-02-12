MONATIK приголомшив спокусливими танцями з артисткою, яка співпрацює з Ріанною та Cardi B

Український співак MONATIK випустив нову композицію, в кліпі до якої влаштував спокусливі танці з артисткою, яка відома своєю співпрацею зі світовими зірками Ріанною та Cardi B.

Пісня увійшла до четвертого сольного альбому виконавця "Вічно танцююча людина". Трек отримав назву "Так вмієш лиш ти". Готуватися до його релізу MONATIK почав ще три роки тому, тобто до початку повномасштабної війни.

"Так вмієш лиш ти" — композиція, яка описує здатність побачити у людині найкраще, те, що не можуть зробити інші. Ця пісня оспівує процес кохання від першого погляду.

MONATIK / Фото: пресслужба MONATIK

"У найскладніші часи мистецтво дарує натхнення, віру в майбутнє та об'єднує українців", - коментує артист.

Разом із релізом композиції, MONATIK представив і кліп. Режисеркою відеороботи стала Таню Муіньо, а знімання відбувалися в Києві ще до початку повномасштабної війни.

MONATIK і Тасір / Фото: пресслужба MONATIK

Кліп просто дивує своїм різноманіттям танців. Зокрема, із танцівницею Тасір, яка виконала головну роль у відео, виконавець взагалі продемонстрував доволі спокусливу хореографію. Зазначимо, Тасір відома своєю співпрацею з Ріанною, Cardi B, Крісом Брауном, Ашером та багатьма іншими світовими знаменитостями.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер представила нову пісню. У кліпі артистка теж влаштувала звабливі танці, щоправда, на Балі.

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