MONATIK приголомшив сумою, яку за час повномасштабної війни зібрав для України

Український мультиартист Дмитро Монатік відзвітував, скільки коштів йому вдалося зібрати для України за дев'ять місяців повномасштабної війни, яку вороже розв'язала Росія.

Загалом, виконавець волонтерить, збирає гуманітарну допомогу та розповідає правду про ворожі дії РФ. Артист також продовжує активну гастрольну діяльність світовим туром "ART Оборона", що має на меті збір коштів для потреб ЗСУ та українців, що постраждали за час повномасштабного вторгнення.

MONATIK / Фото: прес-служба MONATIK

За цей час MONATIK дав понад 50 сольних концертів Європою. Музиканту вдалося зібрати понад 20 мільйонів гривень (майже 500 000 євро) для потреб ЗСУ та українців.

MONATIK / Фото: прес-служба MONATIK

"Я дуже вдячний кожному, хто за весь цей період стає частиною "ART Оборони" та приєднується до культурного фронту. Я дякую організаторам наших благодійних турів, що в такий складний час нам спільно вдалося зробити наймасштабніший благодійний світовий тур на підтримку України!" – поділився музикант.

MONATIK / Фото: прес-служба MONATIK

Наразі MONATIK перебуває в Україні. Артист планує віддати зібрані кошти соціальним фондам, дати низку благодійних виступів у військових частинах, госпіталях та зустрітися з переселенцями з тимчасово окупованих територій.

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