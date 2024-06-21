MONATIK приголомшив українськомовною версією хіта "Кружит": "Звучить набагато краще"

Український артист Дмитро Монатік, він же MONATIK, потішив фанів "відремонтованою" піснею.

Зокрема, виконавець переклав з російської свій черговий хіт. Українською мовою зазвучав трек співака "Кружит". Ця композиція є особливою для MONATIK. Трек є символом творчості та стилю артиста.

Тож, Дмитро Монатік подарував композиції новий подих. Тепер фани можуть насолоджуватися піснею "Кружить" та надалі відчувати фірмовий ритм MONATIK.

"Кружить" вже доступний. Неймовірно вдячний Таню Муіньо (вона створювала кліп до пісні – прим. ред.) за те, що одного разу ми створили цю відеороботу в рідній Одесі! Пісня, яка закружила!" – прокоментував Дмитро Монатік.

Користувачі вже оцінили оновлену версію хіта "Кружить". Фани Дмитра Монатіка були приємно здивовані. Прихильники зазначили, що пісня українською звучить набагато краще, тож вони з насолодою будуть її слухати.

Ця чудова пісня заслуговувала цього виправлення! Приємно, що наважились!

Я дуже чекала на цю пісню, звучить українською набагато краще!

Така ностальгія, скільки було відтанцьовано під цю пісню! Українською звучить просто неймовірно!

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва потішила фанів новинкою. Артистка випустила трек, який отримав назву "Хартбіт". Виконавиця також представила кліп, в якому вона показала пристрасть з відомим танцівником.

Читайте також: