MONATIK привітав свого первістка з днем народження та розчулив зверненням до синочка

MONATIK / © instagram.com/monatik_official

Реклама

Український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, поділився особливим святом у родині — сьогодні, 7 жовтня, його старшому сину Данилу виповнилося 10 років.

У своєму Instagram артист опублікував архівні фото з дитинства сина та теплі слова привітання. Виконавець зворушив зверненням до синочка й наголосив, що Даня — один з найважливіших людей у житті зіркових батьків. Дмитро підкреслив, як швидко минув час від перших днів його життя.

"10 років тому ми вперше відчули себе по-справжньому дорослими: настільки відповідальними і водночас неймовірно щасливими. Пам’ятаємо, як дуже переживали, а потім плакали від емоцій, незнаних раніше, але таких прекрасних. Ти і твої брати продовжуєте нашу молодість і віру в майбутнє. Ви — все наше життя! Обожнюємо тебе і твоїх братів, Дане. З першим ювілеєм, який ти вже точно запам’ятаєш", — ніжно підписав світлини MONATIK.

Реклама

Допис MONATIK / © instagram.com/monatik_official

Допис MONATIK / © instagram.com/monatik_official

На знімках Данило постає у різні моменти дитинства — від раннього дитинства до більш дорослих та усвідомлених років. Святкові привітання не оминули й інших українських зірок. Серед тих, хто долучився до святкування, були співачка Світлана Тарабарова, виконавиця KOLA, кліпмейкер Алан Бадоєв, гурт KAZKA та низка інших популярних артистів. Вони залишили теплі коментарі та побажання здоров’я, щастя та нових успіхів для юного Данила.

Вітаю, які ж ви всі класні! Дані бажаю просто бути щасливим щодня і вірити у свої мрії так само палко, як його батько!

Вітаємо Даню з днем народження! Старші діти виростають найбільш успішними та самостійними…

Крутий і талановитий хлопчина! Бути найстаршим — це відповідально, але Даня точно впорається! Найщиріші вітання — нових звершень і перемог

Допис MONATIK / © instagram.com/monatik_official

Допис MONATIK / © instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, нещодавно дружина MONATIK — Ірина — разом із двома старшими дітьми відвідала концерт коханого. Родина не лише насолоджувалася музикою, а й показала ніжні моменти й романтичні кадри.