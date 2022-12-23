MONATIK разом з Дантесом, Бабкіним та KAZKA записав різдвяний трек "За одним столом"

Автором композиції виступив Богдан Купер, який також взяв участь у запису пісні.

Напередодні великого свята Різдва MONATIK, Сергій Бабкін, KAZKA, DANTES, Alina Pash, ROXOLANA та Богдан Купер випустили спільну музичну колаборацію "За одним столом".

Ідея такого музичного експерименту належить Дмитру Монатіку, а записати трек він вирішив, почувши його демо-версію від Богдана Купера – одного з переможців творчої ініціативи "Art During The War", яку MONATIK запустив на початку війни, щоб власними фінансовими грантами підтримувати молодих талановитих українців.

Коли Монатік перебував у благодійному турі "ART Оборона" на підтримку України, на своїх концертах він запрошував виступити друзів-артистів. Так, на концертах разом з Монатіком співали Сергій Бабкін, KAZKA, DANTES, Alina Pash, ROXOLANA. Тож саме з ними Дмитро вирішив записути святкову композицію.

Як зазначив, Монатік, ця пісня про добро, згуртованість українського духу, об'єднаність нашої нації та віру у зовсім скоро перемогу України.

Всі кошти з монетизації прослуховувань на усіх стрімінгових платформах та з перегляду відео лірик-композиції на YouTube будуть виділені найбільшому дитячому госпіталю України "Охматдит".

Вперше артисти презентують LIVE композицію "За одним столом" в рамках різдвяного вечора "Ти не один", який відбудеться в ефірі телеканалу ТЕТ 25 грудня о 21:00.

Нагадаємо, що на початку грудня Дмитро Монатік потішив прихильників кавер-версією на легендарний хіт видатного Миколи Мозгового "Дивна ніч".

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