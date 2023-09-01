MONATIK разом з дружиною у вишиванках та з квітами відвели синів до школи

Український співак MONATIK разом з дружиною Іриною відвів двох синів Платона та Даніїла до школи у День знань.

Вже доброю традицією серед школярів стало вдягати вишиванку 1 вересня, тож і зіркова родина не стала винятком. MONATIK та його дружина одягнули синів у гарні національні сорочки, а також самі вбралися у стильні українські вишиванки. Платон та Даніїл позували поруч з батьками з портфелями та квітами.

Світлиною у святковий ранок артист поділився на своїй сторінці в Instagram, а також привітав вчителів, батьків та школярів з початком нового навчального року.

MONATIK з дружиною та синами / Фото: instagram.com/monatik_official

"Навчання для життя… світлого та гарного життя... Всіх із Днем знань! Діти, гарного вам навчального року, наскільки це тільки можливо в наших реаліях. Батьки, сил вам та терпіння. Вчителі, дякуємо вам за сміливість і жагу створювати наше яскраве майбутнє! Дякуємо ЗСУ за те, що більшість шкіл відкрили свої двері та діти пішли до школи офлайн! Віримо та всі разом працюємо для того, аби найближчим часом кожна українська школа відкрила свої двері та проводила уроки під мирним небом", - написав на своїй сторінці MONATIK.

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