MONATIK розчулив до сліз приїздом до лікарні до дівчинки, яка подолала онкологію

MONATIK розчулив до сліз приїздом до лікарні до дівчинки, яка подолала онкологію

Артист зробив гарний вчинок.

Український співак Дмитро Монатік, який не так давно отримав почесне звання "Заслужений артист України", довів фанів своїм вчинком до сліз.

Так, нещодавно мультиартист та креатор завітав до дитячої лікарні "Охматдит", де навідався до дівчинки, яка подолала онкологію.

"Вчора зателефонували з "Охматдит". З гарними новинами. Розповіли про сильну дівчинку, ім'я якої Влада. Попри те, що у неї практично зник зір, вона змогла перемогти. Важке онкологічне захворювання. Сказали, що трансплантація кісткового мозку відбувалася під мої пісні", - поділився Дмитро.

За словами артиста, у дівчинки було три мрії – плюшевий ведмедик, музична колонка, яка світиться, і особисте знайомство з Монатіком. Всі мрії Влади Дмитро втілив у життя.

"Влада, її сім'я і лікарі - мої герої. Якою ж потрібно володіти силою, вірою і підтримкою, щоб пройти цей шлях, не зламатися, не здатися і в підсумку, перемогти. Будьте здорові і цінуйте кожну мить, яку нам дарує життя", - додав Монатік.

Шанувальники виконавця не стримали емоцій і зазначили, що Дмитро людина з великої літери:

Вау! Ще більше почала поважати цього геніального виконавця!

Неймовірно! Дмитре, ніколи не перестану захоплюватися вашої людяністю!

Я просто не можу зупинити сльози! Оце гідний вчинок!

Нагадаємо, не так давно ведуча ТСН і кураторка проєкту "Здійсни мрію" Лідія Таран влаштувала сюрприз хлопчику, який поборов рак крові. У підготовці свята ведучій допомогла Нацполіція.

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