MONATIK розчулив відео, як в "Експоцентрі" в Києві вчив маленьких синів кататися на скейті

Український артист Дмитро Монатік показав, як проводить дозвілля разом зі своїми дітьми.

Нещодавно зірковий батько вирушив разом із 8-річним Данилом і 6-річним Платоном до скейтпарку в Києві в "Експоцентрі", де і влаштував синам майстерклас із катання на скейті.

Відео, як Монатік вчив дітей кататися на дошці, поділилася дружина співака, Ірина Монатік. У ролику Дмитро не приховує радісних емоцій від того, що його дітям вдається опанувати скейт.

"Наша маленька гордість! Дуже крутий скейтпарк розташований на ВДНГ, абсолютно безкоштовний, можна вчити дітей кататися на скейтбордах, роликах, самокатах, велосипедах... Все куди краще, ніж час із ґаджетами в руках... Ще й така осінь у Києві", – підписала відео з чоловіком і дітьми Ірина Монатік.

MONATIK показав, як у Києві навчав маленьких синів кататися на скейті

Нагадаємо, що цьогоріч у березні Ірина Монатік разом із синами повернулася з Великої Британії, де певний час перебувала від початку повномасштабної війни.

А на початку вересня Дмитро Монатік із дружиною показали, як у вишиванках відвели своїх синів до школи в Києві.

Також зірка нещодавно відіграв сольний концерт у Києві в палаці "Україна", де зібрав повний аншлаг. Як минув виступ виконавця, дивіться фото та читайте в репортажі ТСН.ua.

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