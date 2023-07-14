MONATIK розчулив зворушливим проханням від маленької шанувальниці: "Важко сльози зупинити"

Український співак MONATIK (Дмитро Монатік) поділився зворушливим листом, яке отримав від маленької шанувальниці після свого концерту.

Семирічна дівчинка Аліса з міста Суми написала особливе прохання до улюбленого артиста. Як показав Монатік в Instagram, школярка разом з листом передала йому 500 гривень, які попросила передати на наближення нашої перемоги.

"Любий Монатік! Прошу передай маленький внесок в нашу перемогу! Слава Україні", - написала семирічна дівчинка.

MONATIK отримав лист від 7-річної шанувальниці / Фото: instagram.com/monatik_official

Таке послання від шанувальниці зворушило артиста, тому він одразу звернувся до благодійного фонду та передав суму на потреби нашої держави.

"Важко сльози зупинити, коли в руки потрапляють такі листи. Це величезний внесок! Дякую батькам за таке виховання. В нас неймовірне майбутнє. Алісочка! Вже все передали. Дякую за велике серце, ноти щастя і добрі справи", - поділився співак.

Вчинок маленької українки також дуже розчулив користувачів Мережі та буквально довів до сліз: "Неймовірна дівчинка", "Маленькі діти з великими серцями", "До сліз".

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