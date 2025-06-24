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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
3 хв

MONATIK розкрив захоплення синів і зізнався, як з появою третьої дитини змінився шлюб із дружиною

MONATIK поділився подробицями особистого життя. Артист розповів, чим займаються його сини, а також висловився про свій шлюб.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
MONATIK

MONATIK / © пресслужба MONATIK

Український співак MONATIK розсекретив захоплення синів і зізнався, як змінилися його стосунки з дружиною після появи третьої дитини.

У грудні 2024 року виконавець став багатодітним батьком. Дружина Ірина народила йому сина Леона. На проєкті "Тур зірками" артист говорить, що в їхньому шлюбі стало ще більше любові, поваги та розуміння. Окрім того, виконавець переконаний, що тривалі стосунки завжди змінюються і з кожним роком стають лише міцнішими. MONATIK зізнається, що вони з дружиною просто не уявляють життя без одне одного.

"Так цікаво спостерігати, як з кожною дитиною все більше зростає не тільки любов, а і повага, і розуміння одне одного. Такі тривалі стосунки і, я щиро вірю, вічні стосунки, вони вже будуються на якомусь розумінні одне одного максимальному. Вже от не те, що на початку. Це справжнє таке доросле життя, дорослі стосунки, без яких, як я думаю, ані Іриша, ані я життя в цілому не уявляємо", - ділиться артист.

MONATIK із дружиною та трьома синами / © instagram.com/monatik_official

MONATIK із дружиною та трьома синами / © instagram.com/monatik_official

До слова, окрім Леона, подружжя виховує старших синів. MONATIK говорить, що 9-річний Данило неабияк захоплюється футболом. Ба більше, хлопчик навіть робить перші професійні кроки та грає у команді. Артист говорить, що неабияк пишається сином. Зокрема, Данило впевнено почуваються на футбольному полі, грає на позиції бомбардира та в кожному матчі забиває голи.

"Даня зараз дуже сильно захоплюється футболом. Він грає в "Динаміках". Я ним пишаюсь. Він набирається сміливості. Він прийшов у команду, трішечки переживав, а зараз вже здружився з пацанами, забив пару голів. Насправді він непоганий бомбардир, я б дуже хотів, щоб він у цьому руслі продовжував. Він на кожній грі забиває по голу. У нього жага до футболу максимальна, і я радий, бо в 9 років знайти щось, що тобі дійсно приносить задоволення і в чому ти відчуваєш мотивацію, - це круто", - ділиться артист.

MONATIK із дружиною та старшими синами / © пресслужба MONATIK

MONATIK із дружиною та старшими синами / © пресслужба MONATIK

А от 8-річний Платон йде стопами батька. Артист говорить, що у хлопчика чудовий тембр голосу, окрім того, він гарно малює і обожнює цим займатися. MONATIK зізнається, що впізнає в сині себе. Окрім гарного голосу, Платон також має акторські здібності.

"Платон у нас дуже театральний, я бачу в ньому акторські здібності. У нього дуже красивий голос, до речі. Він трішечки соромиться буває, але я підслуховую, як він підспівує, я насолоджуюсь, класний тембр. У нього є оця от творча родзинка. Він малювати любить дуже, може три години сидіти, його не відірвати від малювання. Щось вигадує, якісь комікси, я дуже сильно себе в ньому впізнаю в дитинстві", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно MONATIK випустив дуетну пісню з гуртом KAZKA. У кліпі на композицію артист влаштував запальні танці з солісткою колективу Олександрою Заріцькою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
132
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