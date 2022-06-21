MONATIK розповів, коли повернеться до України і чи перекладатиме російськомовні хіти

Український співак Дмитро Монатік поділився, як і де дізнався про війну і коли повернеться до України.

Дмитро Монатік під час повномасштабного вторгнення РФ до України перебував за кордоном.

Як розповів MONATIK у програмі "Слава+", 24 лютого він був з дружиною Іриною та двома маленькими синами у Барселоні. Родина мала повертатися до України 26 лютого:

"Війна заскочила мене з дітьми та дружиною у Барселоні. Ми були у відпустці, дуже плідно попрацювали, 26 лютого мали повертатися, бо в нас була презентація з Роксоланою (співачка – прим.ред). Іріша мене розбудила о 5 ранку і сказала, що: "Діма, Путін напав, війна почалася. В Києві сирени, Харків бомблять". Ти як дзеркало в середині просто розбиваєшся і стаєш пустим. Ти не віриш, в те, що відбувається", - поділився емоціями Монатік.

Наприкінці лютого мала відбутися прем'єра пісні Монатіка та Роксолани

Він зізнався, що у нього було шалене бажання повернутися до України, він намагався зв'язатися з кимось щодо служби в ЗСУ. За словами Дмитра його шматувало на частини і він не раз мав довгі дискусії з дружиною: "Я казав: "Ну, як це, всі зараз воюють. Я мушу їхати". А вона казала, що поруч діти і "як же сім’я?".

Врешті, Монатік не стидається зізнатися, що у військовій справі він повний нуль. Коли він додзвонився щодо служби в ЗСУ, його відговорили:

" Я дзвонив, запитував, мені казали: "Да, Діма тебе ще тут не вистачало із твоїм досвідом воєнним". Я у військовій справі просто нуль. Я не боюся це сказати. Уявляю, що я б розгубився, щонайменше. Ходив би питав, як перезарядити автомат. І взагалі, не можу уявити, як я вбиваю когось", - чесно зізнався Дмитро.

Також він прокоментував, що робитиме зі своїми російськомовними хітами. Чи планує їх перекладати:

"Я не буду перекладати свої пісні… Вони були написані у той час, подарували багато різних емоцій, там пісні про мрію, про надію. Витрачати час на минуле… мені здається не варто", - вважає Монатік.

Дмитро Монатік з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/monatik_official

Окрім того виконавець поділився, чи вцілів його будинок під Києвом та зізнався, що там навіть певний час жили хлопці з ЗСУ:

"З будинком все добре. Поки цілий. Був момент, коли там хлопці наші ЗСУ ночували. Десь на третій тиждень війни тато Іріші відкривав їм. Там була зручна позиція для них… Все дуже гарно красиво чисто залишили після себе, наші хлопці. Сусіди були, заходили, казали, там уламки ракет на подвір'ї валялись, але це поки все ", – розповів про будинок артист.

Також Монатік поділився, що наразі перебуває у Берліні, де дає благодійні концерти на підтримку України. Після цього туру артист хоче поїхати до України.

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