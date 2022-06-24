MONATIK розповів про жахіття, які довелося пережити його колезі в Маріуполі: "Йшла повз трупи людей"

Український співак Дмитро Монатік розповів, що одну його співробітницю війна застала в Маріуполі.

Вони всією творчою командою намагалися допомогти їй, постійно були з Оленою на зв'язку.

Утім, раптом вона перестала відповідати. Творча команда MONATIK вже й не знала, що думати, але сподівалася на краще. Олені вдалося виїхати з окупованого Маріуполя. Вона поїхала до Варшави, де Дмитро її зустрів.

MONATIK / Фото: instagram.com/monatik_official

"У нас є співробітниця з Маріуполя – Олена. Ми весь час були на зв'язку, дуже сильно хвилювалися, допомагали всіма силами вибратися на бік України. У неї зник зв'язок на вісім днів, і ми вже просто не знали, що нам думати. Потім вони вийшла нарешті на зв'язок. Врешті-решт вони виїхали. Ми побачилися у Варшаві", - поділився співак в інтерв'ю у програмі "Слава+".

MONATIK / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитро зізнався, що історії, які розповідала Олена, просто не вкладаються в голові. У співробітниці Монатіка більше немає будинку, адже його розбомбили, вона бачила мертвих маріупольців, яких вбили окупанти.

"Історії, які вона розповідала, і що вона бачила на власні очі, це просто не вкладається в голові. Вона розповідала, як вона просто не могла впізнати, де її будинок. Настільки розбили місто. Вона йшла повз трупи людей. З нею була жінка з дитиною, і вона казала, поки вони йшли до авто, вони побачили дитину, яка плакала біля мертвої мами. Вона її не вагаючись просто забрала з собою. Далі вона побачила ще дитину, яка просто стояла посеред вулиці. Вона забрала її з собою, і вона їх вивезла до Варшави. Зараз виховує", - розповів Дмитро.

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