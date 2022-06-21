MONATIK розповів, що сталося з його будинком у Київській області: "Були зручні позиції"

MONATIK розповів, що сталося з його будинком у Київській області: "Були зручні позиції"

Співак Дмитро Монатік розповів, що сталося з його будинком, який розташований у Київській області.

Виконавець зізнався, що йому пощастило. Будинок, в якому зараз мешкають батьки його дружини Ірини, не постраждав.

Утім, у березні у помешканні артиста залишалися на ночівлю українські захисники, адже там були зручні для них позиції.

MONATIK / Фото: instagram.com/monatik_official

"З будинком все добре, на відміну від багатьох будинків в Україні. Поки що цілий. Був момент, коли там навіть наші хлопці ЗСУ ночували там десь на третій тиждень війни. І тато Іриші відчиняв будинок. Там була зручна позиція для них. Їм потрібно там було перебути ніч. Все дуже гарно, чистенько залишили", - розповів Дмитро в інтерв’ю Славі Дьоміну на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Попри те, що будинок цілий, сусіди, які поки нікого немає стежать за оселею, на подвір’ї знаходили уламки від збитих російських ракет.

"Сусіди заходили, були уламки збитих ракет на подвір’ї", - поділився артист.

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