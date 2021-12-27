MONATIK розповів, як перед ним "оголилася" фанатка: "Вона там пальцем приховала дещо"

MONATIK розповів, як перед ним "оголилася" фанатка: "Вона там пальцем приховала дещо"

Артист потрапив у курйозну ситуацію через прихильницю.

Український мультиартист і креатор Дмитро Монатік одного разу через свою прихильницю потрапив у курйозну ситуацію.

Як розповів співак програмі "Зірковий шлях", інцидент стався в Одесі в одному ресторані, де тоді Монатік обідав. До нього підійшла фанатка і попросила зробити з кумиром селфі. Дмитро, який дуже любить своїх фанів, майже ніколи не відмовляє їм у спільному фото.

"У мене в Одесі нещодавно сталася така смішна ситуація: сиджу я, обідаю у закладі, підходить якась жінка до мене і каже: "Можна сфотографуватися?" А я, як завжди, такий: "З задоволенням, звичайно" – це ж наша професія, і ми все робили для цього", - почав розповідь Монатік.

instagram.com/monatik_official

Та коли жінка відкрила свій телефон і поставила його навпроти зірки, Дмитро очманів від побаченого. Адже там на знімку фанатка була абсолютно оголеною:

"Вона відкриває телефон, ставить його переді мною, а вона на фото гола там", - розповів Дмитро.

Зірка зізнався, що попри шок, з розкутою прихильницею він фотографію все ж зробив:

"Ох, я пам'ятаю, мені так незручно стало. В мене ще такої ситуації не було. І вона там пальцем приховала щось", – пригадав Дмитро.

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