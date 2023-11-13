MONATIK розсекретив найдорожчий подарунок дружині вартістю понад 2,5 мільйона гривень

Український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, розповів про подарунки, якими тішить свою дружину Ірину.

У розмові з Єгеном Фешаком виконавець зізнався, що намагається часто дарувати щось коханій та приділяти їй знаки уваги. За чай їхнього подружнього життя MONATIK зробив дружині чимало подарунків, однак найдорожчий з них – це електромобіль Jaguar I-Pace. Вартість такої автівки стартує від 2,5 мільйона гривень.

MONATIK з дружиною / Фото: instagram.com/irishamonatik

Також MONATIK додав, що найголовніше для них з дружиною – це не матеріальні подарунки. За словами артиста, він неабияк вдячний Ірині за те, що вона народила йому двох синів.

"Намагаюся балувати її подарунками. Квіти дарував тиждень тому, але потрібно частіше дарувати. Але скажу такі душевні речі: ми одне одному подарували найдорожчий подарунок – це наші сини. З такого матеріального на сьогодні - це електромобіль Jaguar I-Pace", - поділився артист.

MONATIK з дружиною та синами / Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Павлік потішив молоду дружину подарунком, вартість якого становить майже дві тисячі доларів. Такий коштовний презент виконавець зробив коханій з нагоди річниці їхнього знайомства.

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