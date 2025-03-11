MONATIK розсекретив неочікуваний подарунок дружині на 8 Березня: "Мені дуже сподобалося"

Український співак MONATIK, який нещодавно заспівав у дуеті з Jerry Heil, розсекретив неочікуваний подарунок дружині на 8 Березня.

Артист в коментарі "Люкс ФМ" зізнався, що в їхній родині святкують Міжнародний день жінок. Тож, звичайно, він привітав дружину Ірину, щоправда, не рано-вранці. Виконавець подарував їй величезний букет квітів. Окрім того, Дмитро Монатік підготував коханій приємний сюрприз. Співак купив для Ірини взуття, яке подарував 8 Березня.

"Ми святкуємо цей день. Це для нас велике свято. В тата Іріші – Володимира Миколайовича – день народження. Тому в нас подвійне свято. Я вважаю, що це і її день, і день її мами, і день моєї мами. Я подарував їй величезний букет квітів і взуття, яке мені особисто дуже сподобалося. Я його приховав давненько, а це дістав зі скарбнички подарунків", - поділився виконавець.

MONATIK з дружиною / Фото: instagram.com/irishamonatik

MONATIK також зізнається, що не боїться купувати дружині подарунки на свій смак. Виконавець говорить, що за ці роки вже встиг вивчити вподобання Ірини. Щоправда, бувало й таке, що він не вгадував із подарунками. Утім, цього разу співак переконаний, що кохана буде в захваті.

"Мені здається, за всі ці роки я розумію, в чому ми зійшлися і що їй може сподобатися, а що взагалі не туди. Я часто не потрапляв. Мені здавалося, що вона буде в захваті, але це взагалі було не туди. А тут мені здається, що все класно", - зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес показував, як кумедно вітав кохану Дашу Кацуріну з 8 Березня. Артист опублікував гумористичне відео.

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