MONATIK розсекретив захоплення синів і похизувався важливим досягненням наймолодшого

Виконавець є багатодітним батьком.

MONATIK із дружиною та синами

MONATIK із дружиною та синами / © instagram.com/monatik_official

Український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, розсекретив захоплення трьох синів.

Артист є багатодітним батьком. Виконавець виховує трьох синів. Старший Данило, якому 10 років, росте футболістом. MONATIK на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнається, що син неабияк захоплюється цим видом спорту. Ба більше, Данило вже досягає певних успіхів, адже він чудово володіє м'ячем на полі.

"Даня – це футболіст. Мене дуже тішить, що він кайфує від цього. Я бачу, що він надихається від того, що йому це вдається. Він фанатіє від наших українських футболістів. Він поки що, і я сподіваюся, що в нього все вдасться, футболіст", - говорить співак Анні Севастьяновій.

MONATIK із дружиною та старшими синами / © instagram.com/irishamonatik

MONATIK із дружиною та старшими синами / © instagram.com/irishamonatik

А от середній син MONATIK більше проявляється у творчості. Виконавець говорить, що 8-річний Платон чудово малює. Ба більше, хлопчик не змальовує картини, а вигадує все сам. Окрім того, співак підмічає, що в середнього сина проявляються режисерські здібності.

"Платоша – він космічніший. Якщо Даня більш шустрий, спортивний, то Платон – більш творчий. Він неймовірно малює, до того ж він не змальовує, а бере це з голови, вигадує персонажів. Я дуже сильно впізнаю себе в його діях. Він вміє з іграшок виставити якусь мізансцену, що я думаю, що це, можливо, навіть режисер", - ділиться артист.

MONATIK із дружиною та старшими синами / © пресслужба MONATIK

MONATIK із дружиною та старшими синами / © пресслужба MONATIK

Що ж до наймолодшого Леона, якому незабаром виповниться рочок, то він вже навчився ходити. Дмитро Монатік говорить, що днями син просто бігає квартирою. Особливо Леону подобається досліджувати все, що є в будинку, та докладати до речей власну родзинку – ламати їх.

"Він вже пішов тільки-но 11 місяців стукнуло, він побіг. Його зараз вже не зупинити просто. Він зрозумів, що таке бігати, і тільки потрібно за ним встигати. Нове захоплення – це пересуватися квартирою і старатися поламати все, що може потрапити до рук", - жартує співак.

MONATIK із наймолодшим сином / © instagram.com/monatik_official

MONATIK із наймолодшим сином / © instagram.com/monatik_official

▶️ Повне відео можна подивитися за цим посиланням: МОНАТІК зворушливо розповів про пустощі СИНІВ та показав НОВІ ТАТУ | ЕКСКЛЮЗИВ

Нагадаємо, нещодавно дружина Дмитра Монатіка Ірина показувала, як розважалась із синами. На фото, якими поділилась обраниця артиста, можна розгледіти, який вигляд мають їхні діти.

