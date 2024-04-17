MONATIK шокував, як під час обстрілу Києва поруч зі школою його синів впали уламки ракети

Український мультиартист, співак та продюсер MONATIK шокував, як зовсім поруч зі школою, де навчаються його сини, впали уламки ворожої ракети.

Це сталося, коли окупанти вчергове обстрілювали Київ. Артист говорить, що тоді не на жарт перелякався, хоча намагався не показувати вигляду, аби заспокоїти дружину Ірину. MONATIK переконаний, що їх тоді просто пронесло, адже уламки впали зовсім поруч зі школою.

"Ми були на зніманнях. Чесно зізнаюсь, я не показував дружині, що в мене душа в п'яти впала. Тут почали друзі телефонувати. Я потім побачив новини, що там-то вдарило, а це наша школа. Чесно, пронесло. Якби в школу потрапило, то я вже просто не уявляю, як би там життя повернулося всередині мене. Ми заспокоїлись, поговорили, дітей заспокоїли", - розповів артист на шоу "Ближче до зірок".

MONATIK

MONATIK поділився, що вони з дружиною потім заспокоювали синів. Хлопчики по-мужньому відреагували на обстріл.

"Вони реально ходили вдома, як герої. Якось так психологічно вдалося їх заспокоїти тим, що вони гідно пройшли дуже складний момент, по-чоловічому, мужньо", - пригадав співак.

Виконавець також розповів, що вони з дружиною розповідають синам про війну та про російське вторгнення. Окрім того, артист водить дітей на мітинги. За словами MONATIK, таким чином сини розуміють, як боротися за свою свободу та відстоювати права, а також усвідомлюють, який меседж несуть.

MONATIK із дружиною та синами на мітингу / Фото: instagram.com/monatik_official

"Мені хотілося їм показати, що таке єдність, як потрібно боротися за свободу і свої права. Я сам до цього прийшов тільки під час повномасштабного вторгнення. І це ж акція, яка стосується наших полонених, це важливий момент. Вони чітко розуміли, що вони несуть, який меседж, вони дуже кмітливі хлопці", - розповів артист.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Монатік відсвяткував 38-річчя. У свій день народження співак просив про незвичайний подарунок.

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