MONATIK скасував всі закордонні концерти, які були заплановані ще до війни

MONATIK скасував всі закордонні концерти, які були заплановані ще до війни

Втім, артист планує відіграти благодійні концерти.

Співак Дмитро Монатік ще до початку війни запланував чимало виступів закордоном.

Втім, артист скасував всі концерти. Виконавець у своєму Instagram написав, що в Україні наразі триває війна: гинуть дорослі та діти, руйнуються міста. Тому Дмитро не може співати у такий тяжкий час. Артист знову вийде на сцену, коли в Україні закінчиться війна.

"Сьогодні звертаюсь до шанувальників нашої творчості. Я впевнений, ви все знаєте і мене зрозумієте. В Україні повномасштабна війна. Гинуть наші люди, діти, руйнуються наші міста. Всі концертні шоу MONATIK, заплановані раніше (Прибалтика, Туреччина, Казахстан, Єгипет), переносяться до припинення злочинних військових дій російської влади на території суверенної України", - написав артист.

Втім, виконавець планує провести благодійні концерти, де зібрані кошти будуть відправлені ЗСУ, а також на гуманітарні вантажі.

"Усі можливі благодійні виступи, спрямовані на збирання коштів для ЗСУ та придбання гуманітарної допомоги для громадян нашої країни, будуть додатково анонсовані на офіційних джерелах. Все буде Україна!" - написав Дмитро.

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