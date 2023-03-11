Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

MONATIK спробував перекласти українською свій хіт "УВЛИУВТ": "Звучить супер"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
232
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
MONATIK спробував перекласти українською свій хіт "УВЛИУВТ": "Звучить супер"

MONATIK / Фото: пресслужба MONATIK

Артист поділився невеличким фрагментом пісні.

Співак MONATIK спробував дати нове звучання своєму хіту "УВЛИУВТ" ("Упали в любовь і ударились в танцы").

Виконавець спробував перекласти свій трек з російської на українську мову. Раніше Монатік говорив, що не збирається займатися перекладом старих пісень, адже хотів зберегти емоції, які були під час їхнього написання. Втім, у Instagram співак поділився уривком "УВЛИУВТ" українською.

"Коли казав, що не будеш перекладати свої пісні, але варто було спробувати і не можеш зупинитися. Працюємо на улюбленій студії в Києві. Всім гарного та спокійного дня", - написав Дмитро.

Шанувальникам та зірковим колегам спроби виконавця прийшлися до душі. У коментарях під відео підписники поділилася своїми враженнями від нового звучання треку.

  • Звучить супер!
  • Звучить, ніби так було завжди! 
  • Ще крутіше та мелодійніше!
  • Як гарно!

Нагадаємо, нещодавно MONATIK разом з іншими артистами випустили кавери на відомі українські народні пісні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
232
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація