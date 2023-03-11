MONATIK спробував перекласти українською свій хіт "УВЛИУВТ": "Звучить супер"

Співак MONATIK спробував дати нове звучання своєму хіту "УВЛИУВТ" ("Упали в любовь і ударились в танцы").

Виконавець спробував перекласти свій трек з російської на українську мову. Раніше Монатік говорив, що не збирається займатися перекладом старих пісень, адже хотів зберегти емоції, які були під час їхнього написання. Втім, у Instagram співак поділився уривком "УВЛИУВТ" українською.

"Коли казав, що не будеш перекладати свої пісні, але варто було спробувати і не можеш зупинитися. Працюємо на улюбленій студії в Києві. Всім гарного та спокійного дня", - написав Дмитро.

Шанувальникам та зірковим колегам спроби виконавця прийшлися до душі. У коментарях під відео підписники поділилася своїми враженнями від нового звучання треку.

Звучить супер!

Звучить, ніби так було завжди!

Ще крутіше та мелодійніше!

Як гарно!

Нагадаємо, нещодавно MONATIK разом з іншими артистами випустили кавери на відомі українські народні пісні.

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