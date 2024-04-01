MONATIK святкує 38-річчя: став блондином і попросив про незвичний подарунок

Мультиартист розповів, як зранку його привітала родина.
Український мультиартист, співак та продюсер MONATIK сьогодні, 1 квітня, святкує свій день народження.
З цієї нагоди дружина артиста Ірина Монатік у своєму фотоблогу ніжно привітала його з важливим святом і опублікувала фото з іменинником. До того ж кохана MONATIK закликала підтримати збір патронатної служби "Азову" на лікування поранених під Авдіївкою бійців третьої окремої штурмової бригади:
"З днем народження тебе, коханий! Обожнюю тебе неймовірно сильно! Не дивлячись на те, що твій Instagram видалили, це не зупинить тебе робити гарні, добрі справи! Якщо маєте можливість та бажання привітати з 38-річчям, будь ласка, хоча б 38 грн або 380 тис... Хто скільки може – всі гроші йдуть на лікування бійців", – наголосила Ірина Монатік.
Оскільки соцмережі музиканта наразі заблоковані, Дмитро у свій день народження завітав до студії "Сніданку з 1+1", щоб ще раз особисто наголосити на важливості долучитися до збору коштів на потребу війська. Також мультиартист показався з новим кольором волосся й поділився, як зранку його привітала родина.
"Вони прийшли зранку з тортом. Я не встиг скуштувати жодного шматочка, але свічки задув. Було надзвичайно приємне пробудження без тривоги. Це найкращий подарунок, коли рідні поруч", - замилував MONATIK.
Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва ніжно привітала свою старшу доньку-копію з днем народження й показала рідкісні фото з нею.
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