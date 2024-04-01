MONATIK святкує 38-річчя: став блондином і попросив про незвичний подарунок

Український мультиартист, співак та продюсер MONATIK сьогодні, 1 квітня, святкує свій день народження.

З цієї нагоди дружина артиста Ірина Монатік у своєму фотоблогу ніжно привітала його з важливим святом і опублікувала фото з іменинником. До того ж кохана MONATIK закликала підтримати збір патронатної служби "Азову" на лікування поранених під Авдіївкою бійців третьої окремої штурмової бригади:

MONATIK / Фото: instagram.com/irishamonatik

"З днем народження тебе, коханий! Обожнюю тебе неймовірно сильно! Не дивлячись на те, що твій Instagram видалили, це не зупинить тебе робити гарні, добрі справи! Якщо маєте можливість та бажання привітати з 38-річчям, будь ласка, хоча б 38 грн або 380 тис... Хто скільки може – всі гроші йдуть на лікування бійців", – наголосила Ірина Монатік.

Оскільки соцмережі музиканта наразі заблоковані, Дмитро у свій день народження завітав до студії "Сніданку з 1+1", щоб ще раз особисто наголосити на важливості долучитися до збору коштів на потребу війська. Також мультиартист показався з новим кольором волосся й поділився, як зранку його привітала родина.

MONATIK став блондином

"Вони прийшли зранку з тортом. Я не встиг скуштувати жодного шматочка, але свічки задув. Було надзвичайно приємне пробудження без тривоги. Це найкращий подарунок, коли рідні поруч", - замилував MONATIK.

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва ніжно привітала свою старшу доньку-копію з днем народження й показала рідкісні фото з нею.

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