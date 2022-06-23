MONATIK та Олена Кравець довели до сліз проникливим прочитанням віршів про війну

Відомі українці взяли участь у арт-проєкті продюсера Павла Шилька під назвою "Буремні вірші".

В проєкті "Буремні вірші" українські зірки читають поезію, що була створена під час повномасштабної війни Росії проти України.

До нього долучились долучились такі знаменитості, як MONATIK, Олена Кравець, Стюарт Маккензі та Павло Шилько.

Так, Дмитро Монатік особисто озвучив свого авторського вірша, а команда проєкту поклала його на музику, доповнила емоційним асоціативним відеорядом та опублікувала на YouTube.

До третьої компіляції арт-проєкту також увійшов відеовірш "Якщо Бог мене чує" у виконанні Олени Кравець – акторки "Студії 95 квартал".

Вона прочитала твір волонтерки Лали Тарапакіної, яка на момент вторгнення жила в селі біля аеродрому в Гостомелі, працювала в Чорнобилі та піклувалась про маму в Ірпені. Село було миттєво окуповано, а в мамин будинок влучила ракета.

Перше ознайомлення із віршем викликало в Олени дуже сильні емоції, то ж їй знадобилося декілька днів аби зібратись та начитати його.

Вперше в проєкті з'явився відеовірш англійською мовою у виконанні Стюарта Маккензі, шотландця, що вже 30 років працює та живе зі своєю сім'єю в Києві. За останні 20 років він став співорганізатором десятків благодійних акцій, а від перших днів війни бере участь у багатьох гуманітарних проєктах. Цей вірш він вирішив присвятити країні, яку давно любить, як свою власну.

Закриває чергову, але не останню частину арт-проєкту "Буремні вірші" авторський англомовний вірш співзасновника музичної премії YUNA Павла Шилька.

Павло вільно володіє англійською мовою, проводить нею масові заходи, робить англомовні версії пісень українських зірок, тому вирішив написати вірш саме нею. I want rain - так називається новий твір продюсера проєкту: "Дощ завжди був для мене образом очищення. І ось одного разу у квітні під звучання сирени повітряної тривоги я написав цей вірш, як реакцію на тяжкі новини того дня…".

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