MONATIK та ROXOLANA довели до сліз чуттєвим виконанням пісні легендарного композитора Петриненка

Український співак MONATIK разом із виконавицею ROXOLANA довели до сліз чуттєвим дуетом.

Артистки разом виступили на церемонії нагородження "Національної Легенди України". Разом виконавці чуттєво виконали трек "Пісня про пісню", який створив легендарний композитор Тарас Петриненко. До слова, під час урочистої події він отримав свою нагороду.

Загалом, виконавши на сцені пісню легендарного композитора, MONATIK та ROXOLANA привітали Петриненка з отриманням важливої відзнаки. Чуттєвий дует артистів не залишив байдужими не лише глядачів церемонії, а й самого Тараса Гаринальдовича.

MONATIK і ROXOLANA захопили чуттєвим виконанням пісні легендарного композитора Петриненка

"Музика Тараса Гаринальдовича Петриненка є невіддільною частиною мого дитинства! Завжди обожнював його пісні та "вусатий фанк". Коли поступила пропозиція виконати "Пісню про пісню", зізнаюсь чесно, почав дуже хвилюватися, оскільки це надзвичайна відповідальність та велике досягнення. Дуже радий та гордий від того, що наша версія витвору мистецтва сподобалась самому Маестро", - поділився Дмитро Монатік.

MONATIK, Тарас Петриненко та ROXOLANA / Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, на "Національній Легенді України" виступив і Віталій Козловський. Як пояснював виконавець, саме через це він повертався до Києва з фронту.

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