- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 275
- Час на прочитання
- 1 хв
MONATIK у день народження дружини показав зворушливі фото з нею та як вони змінювалися
Артист присвятив коханій зворушливий вірш.
Український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, чуттєво привітав дружину з особливим святом.
Сьогодні, 10 серпня, Ірина Монатік святкує день народження. Артист у фотоблогу пригадав яскраві моменти з подружнього життя та поділився спільними фото різної давнини. На світлинах Ірина постає не лише з коханим, але й також наодинці та з дітьми.
У дописі під щасливими знімками Дмитро присвятив своїй іменинниці декілька рядків, які виказують щирі почуття до неї:
Мої внутрішні таракани
могли б мене вже давно зʼїсти…
Я виявився для них занадто смачним.
І тільки ти в курсі, як їх труїти,
щоб ми могли далі летіти
віршованим, теплим небом нічним.
Ніжним, глибоким поглядом здатна
забрати мене в солодке забуття.
І я не хочу ніколи вертатись у реальність.
Ти — реально нереальна. Ти — все моє життя.
З днем народження, моя кохана
Ірина вже відреагувала на щемке вітання коханого з особливим трепетом: "І я тебе кохаю безмежно".
Нагадаємо, нещодавно MONATIK вперше показав обличчя наймолодшого 7-місячного сина.