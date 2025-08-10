ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
1 хв

MONATIK у день народження дружини показав зворушливі фото з нею та як вони змінювалися

Артист присвятив коханій зворушливий вірш.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дмитро Монатік з дружиною і синами

Дмитро Монатік з дружиною і синами / © instagram.com/irishamonatik

Український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, чуттєво привітав дружину з особливим святом.

Сьогодні, 10 серпня, Ірина Монатік святкує день народження. Артист у фотоблогу пригадав яскраві моменти з подружнього життя та поділився спільними фото різної давнини. На світлинах Ірина постає не лише з коханим, але й також наодинці та з дітьми.

У дописі під щасливими знімками Дмитро присвятив своїй іменинниці декілька рядків, які виказують щирі почуття до неї:

Мої внутрішні таракани
могли б мене вже давно зʼїсти…
Я виявився для них занадто смачним.
І тільки ти в курсі, як їх труїти,
щоб ми могли далі летіти
віршованим, теплим небом нічним.
Ніжним, глибоким поглядом здатна
забрати мене в солодке забуття.
І я не хочу ніколи вертатись у реальність.
Ти — реально нереальна. Ти — все моє життя.

З днем народження, моя кохана

Ірина Монатік / © instagram.com/monatik_official

Ірина Монатік / © instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатік з дружиною / © instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатік з дружиною / © instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатік з дружиною / © instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатік з дружиною / © instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатік з дружиною / © instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатік з дружиною / © instagram.com/monatik_official

Ірина Монатік з сином / © instagram.com/monatik_official

Ірина Монатік з сином / © instagram.com/monatik_official

Ірина Монатік з синами / © instagram.com/monatik_official

Ірина Монатік з синами / © instagram.com/monatik_official

Ірина вже відреагувала на щемке вітання коханого з особливим трепетом: "І я тебе кохаю безмежно".

Нагадаємо, нещодавно MONATIK вперше показав обличчя наймолодшого 7-місячного сина.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie