MONATIK у день народження дружини показав зворушливі фото з нею та як вони змінювалися

Дмитро Монатік з дружиною і синами / © instagram.com/irishamonatik

Український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, чуттєво привітав дружину з особливим святом.

Сьогодні, 10 серпня, Ірина Монатік святкує день народження. Артист у фотоблогу пригадав яскраві моменти з подружнього життя та поділився спільними фото різної давнини. На світлинах Ірина постає не лише з коханим, але й також наодинці та з дітьми.

У дописі під щасливими знімками Дмитро присвятив своїй іменинниці декілька рядків, які виказують щирі почуття до неї:

Мої внутрішні таракани

могли б мене вже давно зʼїсти…

Я виявився для них занадто смачним.

І тільки ти в курсі, як їх труїти,

щоб ми могли далі летіти

віршованим, теплим небом нічним.

Ніжним, глибоким поглядом здатна

забрати мене в солодке забуття.

І я не хочу ніколи вертатись у реальність.

Ти — реально нереальна. Ти — все моє життя.

З днем народження, моя кохана

Ірина Монатік / © instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатік з дружиною / © instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатік з дружиною / © instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатік з дружиною / © instagram.com/monatik_official

Ірина Монатік з сином / © instagram.com/monatik_official

Ірина Монатік з синами / © instagram.com/monatik_official

Ірина вже відреагувала на щемке вітання коханого з особливим трепетом: "І я тебе кохаю безмежно".

Нагадаємо, нещодавно MONATIK вперше показав обличчя наймолодшого 7-місячного сина.