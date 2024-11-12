MONATIK у Києві відкрив виставку картин та артоб'єктів: як минула презентація

Український артист MONATIK у співпраці з мистецьким проєктом KOTO у Києві відкрив виставку картин та артоб'єктів.

Наразі ж пропонуємо дізнатися, як минула закрита презентація. Запрошення на подію гості отримали у вигляді жовтого куба — символу заходу, який потрібно було скласти як головоломку, щоб відкрити інформацію про місце та час заходу.

Виставка картин та артоб'єктів MONATIK / Фото: пресслужба MONATIK

Презентація тривала понад вісім годин і перетворилася на театралізоване мистецьке дійство. Відвідувачі занурилися у світ мистецтва під супровід акторів з Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва, а сценарії для кожної картини та артоб'єкта були написані Дмитром Монатіком. Головним атрибутом виставки став батискаф, який дозволяв глядачам поринути в глибини фантазії.

Виставка картин та артоб'єктів MONATIK / Фото: пресслужба MONATIK

Гостями заходу стали відомі знаменитості, серед яких Маша Єфросиніна, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін, Антон Тимошенко, Женя Янович, Юрій Горбунов та Катя Осадча, Григорій Решетнік, Володимир Дантес та Даша Кацуріна, Позитив, Пилип Коляденко, Саша Терен, alyona alyona, Даша Квіткова, Євген Кошовий, Алан Бадоєв, Фагот, Антон Птушкін, Володимир Завадюк, ROXOLANA, Соня Плакидюк та багато інших. Загалом захід відвідало понад 400 осіб.

Виставка картин та артоб'єктів MONATIK / Фото: пресслужба MONATIK

Виставка є важливим етапом у розвитку MONATIK як митця. Артист хоче продемонструвати, що творчість не має кордонів, а кожна нова форма — це ще один спосіб самовираження та комунікації з глядачем.

Виставка картин та артоб'єктів MONATIK / Фото: пресслужба MONATIK

Подія триватиме в Києві до 24 листопада. Вона має благодійну мету. Кожен охочий відвідати виставку має зробити внесок у фонд "Tabletochki", що підтримує дітей, які борються з раком.

Виставка картин та артоб'єктів MONATIK / Фото: пресслужба MONATIK

Нагадаємо, незабаром MONATIK стане батьком втретє. Нещодавно артист заговорив про стать майбутньої дитини, а також розсекретив, коли його дружина народжуватиме.

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