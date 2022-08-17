MONATIK у кумедній шапочці з акулою згадав, як бавився зі своїми маленькими синами: "Я так за вами сумую"

У липні Дмитро Монатік повернувся до України, дав концерт у київському метро на "Майдані Незалежності" і продовжує виступати для українців.

А от родина співака –дружина Ірина та двоє маленьких синів Данило та Платон залишилися за кордоном. На сторінці в Instagram Монатік зізнався, що дуже скучив за рідними. Артист поділився фото та відео, на яких зображений разом з сім'єю, а також поділився домашнім роликом, де грався з дітьми.

"Я так за вами сумую… Без вас я не живу - існую… Збагнув на сто відсотків, що життя є там, де ви… І разом нас я уявляю… згадую… Я прогнозую…" – супроводив таким текстом кадри з родиною Монатік.

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Шанувальники Монатіка зізналися, що дуже добре його розуміють і побажали, щоб родина якнайшвидше знову була разом: "Боже, яка то мука, та розлука. Нехай всі люблячі серця будуть разом", "які ви прекрасні, хочеться, щоб завжди були разом", "Дмитре, я впевнена, що скоро скінчиться війна і ви знову будете разом. Ви найкраща родина", "Стільки зараз в розлуці рідних".

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