MONATIK відіграв концерт у Києві: неочікуваний дует з Могилевською та аукціон з вишиванкою Зеленського

23 вересня у Національному палаці мистецтв "Україна" в Києві яблуку ніде було впасти, а все тому що свій великий сольний концерт дав MONATIK.

Ще до початку концерту на вулиці вже зібралися сотні людей, які очікували на початок шоу. Середі зіркових гостей на виступ співака завітали Олена Кравець, Євген Кошовий, Юрій Горбунов, Ваня Рассел, Нателла Кірс та дружина співака Ірина з синами. Редакція сайту ТСН.ua також побувала на місці подій та готова розповісти усі подробиці.

Концерт з повним sold-out розпочався з невеличким запізненням о 18:35. Розпочали шоу радіоведучі Лєра Товстолєс та Андрій Чорновол, які привітали усіх присутніх та провели благодійний аукціон.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Дмитро Монатік підготував для своїх глядачів особливі лоти, гроші від продажу яких будуть передані до благодійного фонду "Твоя опора" на підтримку сімей з деокупованих та прифронтових території. Першим з молотка пішла особлива вишиванка від президента України Володимира Зеленського – саме в ній лідер країни записував свої відозвернення до українців.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Сорочка в кольорі хакі з орнаментом була продана за дві тисячі доларів (приблизно 74 тисячі гривень).

Наступним лотом став прапор України з підписом MONATIK. Музикант залишив свій підпис та дату просто перед виходом на сцену. Його було придбано за три тисячі доларів, до речі, тим самим чоловіком.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

MONATIK не став змушувати публіку чекати довго та одразу після аукціону поспішив вийти на сцену. Артист несподівано з’явився на сцені у вікні декорації у вигляді багатоповерхівки.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

За своєю традицією розпочав виступ з вірша "І навіть, якщо в мене лише день…". Антивоєнні віршовані рядки плавно перейшли у пісню "From U to z".

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Після першого треку Дмитро звернувся до своїх глядачів та подякував їм за те, що вони знайшли час прийти на його концерт. Також співак подякував Збройним силам України, волонтерам, медикам та усім тим, хто тримає нашу країну і захищає її від ворога. Артист низько вклонився усім на знак пошани та подяки.

Другим антивоєнним треком "ART Оборона", на честь якого MONATIK назвав свій благодійний тур, співак завів зал.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

У першій частині свого концерту MONATIK виконав антивоєнні пісні, написані під час повномасштабного вторгнення – "Ми вистоїмо", "Сила" і вірш "Так і буде".

А далі артист розпалив залу своїми найяскравішими хітами. Як раніше розповів Дмитро, він "відремонтував" російськомовні пісні і тепер більшість з них лунає солов’їною.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Почувши перші ноти треку "Давай танцюй", всидіти на місці було вже неможливо. Тож більшість фанів встали зі своїх місць та почали танцювати разом з Монатіком. Артист, як завжди, приголомшив своєю потужною енергією та запальними танцями.

Не обійшлося на концерті і без ліричних треків Дмитра. Так, українською пролунала романтична пісня "Сильно". Під час її виконання на тлі артиста у декораціях будинку танцювала пара, а потім засяяло величезне серце.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

У перервах між співами MONATIK встигав і поспілкуватися з своїми глядачами, а також отримати від них квіти та подарунки. Співак подякував батькам, які приходять на його концерти з дітьми, адже це на думку артиста, показник довіри.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Змусив фанів бути мокрими від танців Монатік під наступний трек "Мокра", записаний ще у далекому 2016 році разом з гуртом Quest Pistols Show. Під час співу артист виконав небезпечний трюк та станцював просто на парапеті перед сценою. Фани були просто у захваті від можливості потиснути руку кумиру та побачити його зблизька.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Далі MONATIK ще більше розкачав глядачів "відремонтованими" треками "Vitamin D" і "Кожен раз", новою піснею "Ти, як завжди, чарівна", а також каверами на пісні "Старі фотографії", "Дивна ніч", "Ти ж мене підманула".

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Виконуючи "Дивну ніч" Монатік спустив зі сцени до глядацької зали та пройшовся серед рядів, вітаючись зі своїми фанами.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

А під час звучання каверу на хіт Кузьми Скрябіна на екрані за спиною артиста почали з’являтися живі знімки присутніх шанувальників.

А потім Дмитро і сам взяв до рук камеру, аби під час концерту познімати обличчя глядачів зі сцени.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Кульмінацією концерту Монатіка стала поява зірки українського шоубізнесу Наталії Могилевської. Дмитро з великою повагою запросив співачку на сцену та зауважив, що саме вона подарувала йому квиток у творче майбутнє.

"Особистість, яка сьогодні тут, вона не те, що на творчість повипливала, на життя ціле. Вона у такий дуже-дуже складний період мого життя перевернула його з голови на ноги. Це був 2008 рік, почалася "Фабрика зірок-2", я ходив по кастингах і куди тільки міг, але мене не брали. Але прозвучав один дзвінок, якому я до сьогодні і все життя буду дуже вдячний. Я думаю, що якби не той дзвінок, я б ніколи не наважився приїхати до столиці, виступати перед вами, не побачив би "Олімпійський"… Я добрався від хлопця з Луцька до того, хто стоїть сьогодні перед вами", - сказав зі сцени Дмитро.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Могилевська також ефектно з’явилася у вікні "багатоповерхівки" та заспівала у дуеті зі своїм експідопічним хіт "Відірватись від землі". У яскравому тандемі зірки змусили зал в унісон співати та аплодувати стоячи.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Співачка подякувала Дмитру за такий теплий прийом та запрошення заспівати разом. Наталія зазначила, що вважає Монатіка справжнім талановитим артистом. У подарунок для присутніх Могилевська виконала свій останній трек "Позивний", який присвятила українським жінкам. Своєю чергою Дмитро став у неї на бек-вокалі.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Зі сцени співачку проводжали бурхливими оплесками, а MONATIK подарував їй величезний букет червоних троянд.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Наприкінці шоу-програми співак потужним виконанням пісні "Кружит", яка також стала українськомовною.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

А яскравим номером стала вже легендарна для українців пісня "Ой у лузі червона калина…". Разом з Монатіком співав увесь зал, що не могло не викликати мурахи по шкірі. У кінці Дмитро кинув до натовпу свою шапку.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Своє шоу співак завершив ліричним новим треком "Люди, як камені...".

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Навіть після завершення фани не хотіли відпускати Дмитра зі сцени та, коли він пішов, продовжували скандувати "На біс!". MONATIK не став відмовляти шанувальникам та знову з’явився на сцені. Як зізнався жартома артист, він сподівався, що фани покличуть його знову і підготував для них сюрприз.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

У своєму виступі на біс MONATIK зібрав усі свої супер-хіти в одне попурі, щоб ще раз глядачі могли пуститися у танок.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Неймовірним фіналом двогодинного концерту стало виконання гімну України. Співак потужно заспівав разом із стоячим залом та прокричав "Слава Україні!".

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

На завершення співак вийшов разом зі своїм колективом вийшов на поклон.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Після концерту MONATIK знову спустився зі сцени до шанувальників. Фанати змогли зробити з артистом спільне фото, потиснути йому руку, вручити квіті і подарунки.

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт MONATIK у Києві / Фото: ТСН.ua

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