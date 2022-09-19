MONATIK вилив тугу за домом і сім'єю у щемливих рядках: "Нестерпно до болю у грудях"

Вже довгий час мультиартист Дмитро Монітак зі своєю командою перебуває за кордоном, де намагається збирати кошти для українців на своїх концертах. Через напружений графік музикант не має змоги часто бачитися із дружиною та синами.

Свої почуття та тугу за рідними Монатік вилив у щемливі рядки нового віршу, який він оприлюднив у своєму Instagram:

"Один только Бог знает, как я скучаю.

Невыносимо... до боли в груди.

До лезвий в душе и мешков под глазами.

Которые сутки..?

В котором пути..?"

Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, днями Дмитру Монатіку все ж вдалося побачитися із синами, Платоном та Данею, на одному зі своїх концертів у Європі. Дружина співака Ірина оприлюднила кумедне відео, на якому діти подружжя весело танцювали за лаштунками благодійного виступу зіркового батька. Зараз родина артиста перебуває за кордоном та поки не знає, коли зможе повернутися до України.

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