MONATIK випустив емоційний анімований кліп напісню From U to z: "Це наші серця кричать"

Український співак MONATIK представив один з найпопулярніших лід-синглів з альбому ART "Оборона" – "From U to z".

Режисером роботи став Дмитро Нечепуренко (DredLock Production). Як зізнався автор ідеї та режисер кліпу, у такі надзвичайно складні часи дуже хотілося виражати свої думки не через кадри з артистом, а додавати відеороботам новий своєрідний, та все ж такий цікавий та глибокий стиль та форму.

Почувши пісню "From U to z" з ЕР "ART Оборона" Дмитро побачив низку образів і за їх допомогою зобразив цілу історію перемоги українців.

"Зараз найболючіше місце кожного українця це – серце. Тому перший образ, який відповідає емоційній кулі, в якій ми існуємо під час війни – саме серце. Його шматують як зовні фізично так і зсередини – емоційно та фізично водночас. Враження, що твій motor of love постійно на вістрі атаки і переважно без захисту, без бронежилету, повністю відкритий. Почувши пісню вже складно було відмовитися від символів. Вони не настільки промовисті, як документальне або просто "живе" відео, але символами краще охопити весь спектр почуттів. Любов, дружба, самовідданість, життя, смерть та війна – без пафосу та фальші, про це хочеться і треба говорити", - зазначив Нечепуренко.

Він додав, що у кліпі хотів передати "основний меседж – жагу до життя попри все і велике бажання українців перемогти зло та бути вільними".

MONATIK, своєю чергою, продовжує підтримувати талановитих українських митців. На початку війни артист запустив творчу ініціативу Art During The War In Ukraine та наділяє спеціальними грантами творчих особистостей. Історія створення цієї роботи увійде до книги, що артист планує опублікувати одразу після перемоги України.

