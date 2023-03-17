MONATIK випустив розривну пісню "Сила", якою розпочинає нову сторінку в творчості

Український співак MONATIK випустив нову потужну композицію "Сила", якою розпочинає новий розділ своєї творчості.

У цьому треці Дмитро Монатік поєднав хіп-хоп та попмузику. Як зазначив сам артист, пісню не можна віднести до якогось певного жанру, але охарактеризував її більше як соціальну музику. В ній Монатік зміксував мотиваційний реп та потужну усну поезію.

Це композиція, що, перш за все показує, силу українців, підкреслює наші життєві принципи та українську міць, яка зі сталі.

Зазначимо, що Дмитро Монатік дав не один концерт у прифронтових регіонах для наших військових, провів соціальні виступи для волонтерів, представників освіти, лікарів, працівників ДТЕК, різних благодійних організацій. Також артист відіграв тур Європою "ART Оборона", після якого Дмитру вдалося виділити понад 600 тисяч євро благодійним Фондам UNITED 24, "Твоя опора", "Фонд Маша", "Охматдиту" та особисто військовим.

Нагадаємо, нещодавно MONATIK переклав фрагмент свого хіта "УВЛИУВТ" українською. Фанати залишились у захваті.

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