MONATIK влаштував запальні танці з Заріцькою посеред поля і здивував їхнім літнім дуетом

MONATIK та Олександра Заріцька / © пресслужба MONATIK

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Український співак MONATIK представив запальну дуетну пісню з солісткою гурту KAZKA Олександрою Заріцькою.

Спільна композиція артистів отримала назву "Про тебе". Трек увійшов до четвертого сольного альбому Дмитра Монатіка "Вічно танцююча людина". У пісні виконавці об'єднали свої голоси, які тонко переплітаються у сповіді про найцінніше: близькість, пам'ять і ті миті, що залишаються назавжди.

"Створюючи альбом "Вічно танцююча людина", я формував ком'юніті людей, близьких мені морально й по духу. Саша — саме з таких. У пісні "Про тебе" я почув її вокал: сексуальний, з елементами флірту й спокуси. Сподіваємось, ця пісня стане саундтреком літнього побачення", - ділиться MONATIK.

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Артисти вже й представили кліп на пісню, в якому влаштували запальні танці посеред поля. Режисером відеороботи став Руслан Махов. Він створив яскраву візуальну історію про ритмоловів — людей, які шукають і знаходять натхнення та свободу в танці.

"Цей трек як ненав'язливий легкий літній флірт, коли замовляєш п'янкий холодний коктейль в літню спеку і без сорому йдеш танцювати з незнайомцем", - коментує роботу Олександра Заріцька.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil представила кліп на свою англомовну композицію LOVE ME HARD. Артистка зняла справжній еротичний горор.