MONATIK вперше розповів про початок роману з дружиною: "Допомагала моїм дівчатам обирати подарунки"

Український мультиартист Дмитро Монатік вкрай рідко говорить про своє особисте життя.

Втім, в інтерв'ю Маші Єфросиніній вперше розповів, з чого почалися його стосунки з дружиною Іриною, які тривають вже 12 років.

За словами Монатіка, вперше він побачив Ірину ще у Луцьку, звідки обоє родом. Втім, тоді не наважився підійти до красуні. А за деякий час доля їх звела вже в Києві, куди кожен з них приїхав на роботу.

"Ми двоє з Луцька. І я бачив її декілька разів, звертав увагу, звісно. У нас було таке шоу, найкрутіше на той час, ми його називали "чорний КВК". Отам я, здається, її вперше побачив. Ми одночасно приїхали до Києва. Вона на роботу, я теж на роботу, в нас була спільна подруга. Її звати Карина, вона сьогодні - хрещена нашого старшого сина Дані. Карина каже: "Пішли погуляємо, я Іришу покличу". Через дорогу від метро Хрещатик є пивоварня "Шато". Отам ми сиділи, отам вперше поговорили. Дійшло до того, що Карина вже пішла, а ми з Іришою залишилися і дуже довго спілкувалися", - розповів Монатік.

Дмитро Монатік з дружиною Іришою / Фото: instagram.com/monatik_official

Артист зізнався, що Ірина - перша людина, якій він показав свої пісні. Бо до цього їх ніхто не чув – Дмитро був не впевнений в собі тоді як в авторі.

"Це перша людина, якій я кажу: "Слухай, а ти знаєш, я пісні пишу. Хочеш, я тобі покажу". Вона: "Так, круто!". А для мене це було як роздягнутися і голим походити перед людиною. Це оголення душі, на той момент, коли ти не віриш в себе як в автора, просто пишеш, бо це як хобі. Чи це талановито, чи ні? І показати комусь соромно, незвично. Я був з цієї брейкданс тусовки, репери... Мені було соромно навіть сказати, що я їх пишу", - відверто поділився Монатік.

Дмитро Монатік з дружиною Іришою / Фото: instagram.com/irinamonatik

Дмитро пригадує, що Ірині його пісні дуже сподобалися і це дало йому впевненості.

"Я їй показав тоді і вона сказала, що це так талановито. Це в мене перше зерно віри було посаджене в голову і в душу. Я ще більше почав писати після цього. Момент якийсь такий був, іскра. Потім ми багато з нею гуляли, багато спілкувалися, дуже часто зустрічалися. Вона навіть допомагала моїм іншим дівчатам обирати подарунки", - поділився Дмитро.

Дмитро Монатік з дружиною Іришою / Фото: instagram.com/irinamonatik

Виявляється, перш ніж між ними спалахнули почуття, Дмитро та Ірина десь протягом року були справжніми близькими друзями.

"Я пам'ятаю, що в один момент зловив себе на думці, що… Я уявив, що я її не побачу, що в неї з'явиться якийсь хлопець, зараз я один, вона одна, і я просто так собі уявив, якщо я її втрачу, то я не зможу жити вже. І я тоді зрозумів – це ж кохання, вона весь час була поруч", - розповів Монатік.

Виявляється, була ще одна причина, чому Дмитро спочатку переживав за стосунки з Іриною. Це його зріст, оскільки Ірина вища за чоловіка:

"У мене ще була така дурня юнацька стосовно зросту. Вона вища за мене, як же ж так. І я собі весь час придивлявся до дівчат, щоб ми мали вигляд стандартної пари. І це таке неправильне рішення насправді. І я сьогодні розумію, наскільки це не має значення. Головне – всередині відчуття!" – прокоментував Дмитро.

Нагадаємо, раніше Дмитро Монатік розповідав ТСН.ua, як освідчувався Іриші на одному з дахів у Києві.

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