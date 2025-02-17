MONATIK вперше розповів, як його дружина народжувала в бомбосховищі і як обрав ім'я для сина

Український співак MONATIK, який нещодавно випустив нову пісню, поділився подробицями появи на світ третьої дитини і розповів, як його дружина народжувала в бомбосховищі.

Виконавець у грудні став багатодітним батьком. Однак співак не охоче ділиться подробицями появи на світ третього сина. Але на проєкті "Ранок у великому місті" Дмитро Монатік привідкрив завісу особистого життя. Виконавець зізнався, що був присутнім на пологах. Ба більше, виявилося, Ірина народжувала в бомбосховищі. Подружжя прийняло таке рішення в цілях безпеки. Річ у тім, що напередодні пологів був масований обстріл Києва. Тож, пара вирішила не ризикувати, а одразу народжувати в безпечному місці.

"Я був на пологах, дружина народжувала в бомбосховищі, бо саме за день до цього дуже сильно лупили по Києву, дуже гриміло. Попросили, щоб одразу народжували в бомбосховищі, якщо раптом буде обстріл", - поділився артист.

MONATIK з дружиною та синами / Фото: instagram.com/monatik_official

Також MONATIK заговорив і про вибір імені для третього сина. Виявилося, що воно наснилося співакові. Виконавець одразу сказав це дружині, а вона погодилася саме так назвати сина. Щоправда, яке саме ім'я в хлопчика, артист поки що не говорить. Як жартує MONATIK, син виросте і сам все розповість.

"Вночі відкрив очі і назвав ім'я, яке мені дуже сподобалося в секунді. Ірина сказала: "Вау! Так!" – пригадав виконавець.

Нагадаємо, нещодавно MONATIK презентував свій четвертий сольний альбом. Редакція сайту ТСН.ua побувала на масштабній події. Пропонуємо подивитися, як минув закритий концерт Дмитра Монатіка в Києві.

Читайте також: