MONATIK вперше за довгий час прийшов на захід у Києві з підрослими синами – своєю копією

Артист представив у Києві свою книгу для дітей під назвою "Книга мрій".

Український артист MONATIK дебютував як письменник і створив авторську книгу для дітей під назвою "Книга мрій".

Презентацію інтерактивної дитячої книги Дмитро Монатік провів днями в одній із київських книгарень.

Головними гостями презентації стали діти наших захисників із Фонду "Діти Героїв". На малечу чекали казкові герої, дитяча зона, десерти та зустріч зі своїм кумиром MONATIK, який поділився подробицями створення "Книги мрій".

MONATIK

MONATIK представив свою дитячу книгу

MONATIK

Син MONATIK

Підтримати MONATIK на презентації прийшли його дружина Ірина і сини 8-річний Данило і 5-річний Платон, які помітно підросли і стали схожі на зіркового батька. Також на заході були присутні друзі MONATIK, відомі українські блогери та інфлюенсери. З дітками наших героїв, які не змогли приїхати цього дня до Києва, артист зідзвонився онлайн та поспілкувався про їхні мрії.

Діти MONATIK

Сини MONATIK

Дружина MONATIK Ірина

Дружина MONATIK Ірина та ведуча Неля Шовкопляс

"Я писав "Книгу мрій" з любов'ю, теплом і вірою в мрії ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Перечитуючи її сьогодні дітям, сам собі нагадую важливі речі, які мало не забув. Занурившись у світ великої та страшної війни, світ мрій має ймовірність згасати. Ця книга спонукає його знову засяяти, не дивлячись ні на що. Адже мріяти так важливо!" – прокоментував MONATIK.

За словами музиканта, місія книги – мотивувати мріяти наше майбутнє покоління і перетворювати мрії на цілі.

"Книга мрій" - це книга-скарбничка від співака MONATIK. Інтерактивне видання з наліпками, віконцями, розмальовками та шаблонами допоможе усвідомити дітлахам, наскільки важливо залишатися вірними своїм мріям та рухатися до них, незалежно від обставин. З нею дітлахи зможуть фантазувати, бавитися і розважатися: намалювати власного мрієзвіра, написати листа собі в майбутнє та навіть послухати пісні співака під час читання за qr-кодом у книзі.

Нагадаємо, днями MONATIK відверто поділився, що вони з дружиною планують третю дитину. За словами артиста, вони б дуже хотіли дівчинку, але будуть раді і хлопчику.

Читайте також: