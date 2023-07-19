MONATIK вперше зізнався, де перебувають його дружина і сини та за який рахунок вони живуть

Український музикант Дмитро Монатік вперше розповів, де перебувають його дружина Ірина та сини Платон і Данило.

Як відомо, незадовго до початку повномасштабної війни Монатік з родиною поїхав у відпустку за кордон. Коли росія вторглася в Україну, родина певний час все ще перебувала за кордоном. Та згодом Монатік повернувся додому. Втім, за словами артиста, дружина та сини залишилися в Європі:

"Вони зараз навчаються в Англії, закінчили перший клас. І ми прийняли зважене чітке рішення, що родина повертається до України і сини будуть навчатися в Києві. Так як я мріяв колись", - зізнався Дмитро у програмі "Слава+".

Він пояснив, що це рішення для них з дружиною було непростим, оскільки вони переживають за ментальне здоров'я своїх дітей. Проте був один фактор, який переконав батьків таки возз'єднатися:

"Це емоційні гойдалки. З одного боку ти як батько і як мама, Іриша, переживаєш за ментальне здоров'я дітей. Взагалі за них переживаєш. Хочеться, щоб у них спокійне дитинство було. А з іншого боку, а де ж оце головне правило сім'ї, - всі болі і радощі проходити разом. Тоді це неправильно. Ми до цього прийшли. Це було складне рішення. Ми мусмо проходити і складні і хороші часи разом", - прокоментував виконавець.

Дмитро Монатік з дружиною та синами / Фото: instagram.com/irishamonatik

Поки його рідні ще за кордоном, Монатік мешкає у їхньому будинку за містом. Та коли вони повернуться до України, то будуть мешкати у квартирі в Києві, адже дітям так буде легше діставатися до школи. Ірина та Дмитро домовилися, що у разі повітряної тривоги будуть спускатися до паркінгу.

Також Монатік зізнався, як заробляє під час війни. Зокрема артист зазначив, що трохи прибуток приносить роялті – виплати артистам, коли їхні треки лунають на радіо, ТБ, в публічних місцях:

"Зараз, слава богу, трішечки починає в Україні розвиватися система роялті. Вона починає працювати і я думаю, що з роками вона буде ще краща. Це невеликі гроші, але хоч щось. Працює студія, звідти трошечки йде. Заробляємо як продакшн. Концерти взагалі не ті гроші, враховуючи, що ми намагаємося якомога більше зібрати сьогодні на допомогу. Вони перш за все благодійні. Корпоративи теж є, їх не багато, але вони тримають на плаву", - зізнався артист.

Дмитро Монатік з дружиною і синами / Фото: instagram.com/monatik_official

Також Дмитро поділився, що він з родиною зараз живе за рахунок фінансової подушки, яка в них була до початку повномасштабного вторгнення. За словами Монатіка, зараз йому особисто вистачає десь близько тисячі доларів для життя. На життя родини в Англії артист витрачає близько двох тисяч фунтів (близько 100 тис грн) на місяць.

Нагадаємо, тиждень тому MONATIK просто посеред вулиці Дніпра розчулив виконанням нової пісні. Артист представив композицію "Люди…Камені…".

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