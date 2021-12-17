MONATIK вперше зняв кохану дружину у святковому новорічному кліпі

Артист представив святкову версію хіта "Зажигать/JoMo".

Напередодні новорічних та різдвяних свят креатор та новатор сучасної поп-індустрії MONATIK потішив прихильників special-версією свого хіта "Зажигать/JoMo".

Зазначимо, що це вже стає доброю традицією у творчості Дмитра Монатіка. Так, минулого року серця мільйонів шанувальників у всьому світі підкорила версія, створена артистом на хіт "РітмоLOVE".

А цього разу на фанів чекав подарунок у вигляді новорічної версії "Зажигать/JoMo".

"Традиційно, щороку виникає величезне бажання тішити вас новорічними інтерпретаціями улюблених пісень. Цей рік минув у нас під гаслом JOMO, закликаючи "Зажигать, а не прожигать эту жизнь". Для новорічного настрою та святкового заряду обов'язково перегляньте відео. Живи, як танцюєш у цей Новий рік! Величезне дякую улюбленій команді, кожному причетному", - зазначив Дмитро.

Разом зі знімальною групою MONATIK представив "фотокартку" своєї команди 2021, зрежисовану та проставлену хореографом Денисом Стульниковим та режисером Артемом Григоряном.

У кадрі були задіяні всі члени колективу MONATIK: від музичного інженера до хореографа, від директора за світлом до режисера, від звукорежисера до SMM-фахівця. У кожного з героїв були деталізовані образи до найменших дрібниць, а в інтер'єрі обіграні пасхальні шати, якими так любить ділитися артист. Окрім того, у кліпі Дмитра вперше знялася й його дружина і права рука – Ірина Монатік.

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